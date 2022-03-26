Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas'ın estetiksiz hali şoke etti! Meğer şimdiki halinden eser yokmuş

Show TV'de ekrana gelen ve başrolünü Murat Yıldırım’ın üstlendiği Aziz dizisinde Efnan olarak izleyicilerin karşısına çıkmakta olan Simay Barlas, duru güzelliğinin yanı sıra başarılı oyunculuk performansıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

AZİZ'İN EFNAN'ININ ESTETİKSİZ HALİ ŞAŞIRTTI!

Aziz dizisinde Efnan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Simay Barlas, sevilen dizinin hayranları tarafından sıkı şekilde takibe alındı.

'ZALİM İSTANBUL' İLE TANINMAYA BAŞLAMIŞTI

Daha önce Zalim İstanbul dizisiyle kariyerinde önemli bir adım atmış olan ve Aziz dizisiyle yükselişe geçen Simay Barlas’ın Instagram’da bir buçuk milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Son dönemde en popüler oyuncular arasında olan ve güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Barlas'ın estetiksiz hali ise görenleri şaşırttı.

İşte Simay Barlas'ın ve estetik operasyonlar sonrası bambaşka bir görünüme kavuşan bazı ünlü isimlerin fotoğrafları...



