Aziz dizisinin neden bittiğini Murat Yıldırım açıkladı: Aziz'in devam senaryosu kimsenin içine sinmedi

Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar, Damla Sönmez ve Fırat Tanış’ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi 3 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 28. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Konusu 1930'ların Hatay'ında geçen Aziz dizisinin 2. sezonuyla ekranlarda olacağı duyurulmuştu. Ancak kanal yönetimi ve yapım şirketi sürpriz bir şekilde Aziz'i sonlandırma kararı aldı.
Böylece prodüksiyonu ile dikkat çeken Aziz dizisi 28. bölümüyle final yapmış oldu. Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım ise sosyal medya hesabından Aziz'in neden bittiğiyle ilgili açıklama yaptı.
Yıldırım paylaşımında "Bizleri izleyen herkese teşekkürler. Aziz'in bitme sebebini soranlar için hikayesini tamamlamış olması ve devam senaryosunun kanal dahil kimsenin içine sinmemiş olmasıdır. Yine atılan bir iftira ile Amerika'dan gelmeyecek olmam değildir. Bazen bir diziyi uzatıp da daha da kötü olmasına sebep vermemek iyidir. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.
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