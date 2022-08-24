Aziz dizisinin neden bittiğini Murat Yıldırım açıkladı: Aziz'in devam senaryosu kimsenin içine sinmedi

Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar, Damla Sönmez ve Fırat Tanış’ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi 3 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 28. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Konusu 1930'ların Hatay'ında geçen Aziz dizisinin 2. sezonuyla ekranlarda olacağı duyurulmuştu. Ancak kanal yönetimi ve yapım şirketi sürpriz bir şekilde Aziz'i sonlandırma kararı aldı.

MURAT YILDIRIM, AZİZ'İN BİTME NEDENİNİ AÇIKLADI!

Böylece prodüksiyonu ile dikkat çeken Aziz dizisi 28. bölümüyle final yapmış oldu. Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım ise sosyal medya hesabından Aziz'in neden bittiğiyle ilgili açıklama yaptı.

"DEVAM SENARYOSU KANAL DAHİL KİMSENİN İÇİNE SİNMEDİ"

Yıldırım paylaşımında "Bizleri izleyen herkese teşekkürler. Aziz'in bitme sebebini soranlar için hikayesini tamamlamış olması ve devam senaryosunun kanal dahil kimsenin içine sinmemiş olmasıdır. Yine atılan bir iftira ile Amerika'dan gelmeyecek olmam değildir. Bazen bir diziyi uzatıp da daha da kötü olmasına sebep vermemek iyidir. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.





