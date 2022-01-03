Aziz'in Dilruba'sı Damla sönmez ateşli stiliyle Instagram'ı salladı!

Yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'deki performansıyla övgüye boğulan güzel oyuncu Damla Sönmez, bir dergi çekimi için tercih ettiği göğüs dekolteli kıyafetiyle büyük beğeni topladı. Sönmez'in cesur stiline ''Abi kadın çok seksi'', ''Sana ateşli olmak yakışıyor'' ve ''Doğal güzellik'' gibi yorumlar yapıldı.

1987 yılında İstanbul'da doğan Damla Sönmez, Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra Yeditepe Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünde okumaya hak kazandı.

Mimar Sinan Üniversitesi'nde piyano ve keman eğitimi alan Sönmez, bir dönem New York'ta yaşadı.

2004 yılında yer aldığı Camdan Pabuçlar dizisiyle ekran macerası başlayan Sönmez; Omuz Omuza, Emret Komutanım ve Bir Aşk Hikayesi gibi projelerde rol aldı.

Damla Sönmez, 2012 yılında aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Ushan Çakır ile 2018 yılında nişanlanmıştı. Evleneceği beklenen ünlü çift, ani bir şekilde ayrıldı.

Sosyal medyada epey aktif olan Damla Sönmez'in, Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunuyor.



