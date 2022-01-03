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  4. Aziz'in Dilruba'sı Damla sönmez ateşli stiliyle Instagram'ı salladı!

Aziz'in Dilruba'sı Damla sönmez ateşli stiliyle Instagram'ı salladı!

03.01.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Murat Yıldırım ve Simay Barlas ile paylaştığı Aziz dizisiyle fırtınalar estiren güzel oyuncu Damla Sönmez, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Sönmez, iddialı stiliyle sosyal medya kullanıcılarından tam puan aldı.

Aziz'in Dilruba'sı Damla sönmez ateşli stiliyle Instagram'ı salladı!

Yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'deki performansıyla övgüye boğulan güzel oyuncu Damla Sönmez, bir dergi çekimi için tercih ettiği göğüs dekolteli kıyafetiyle büyük beğeni topladı. Sönmez'in cesur stiline ''Abi kadın çok seksi'', ''Sana ateşli olmak yakışıyor'' ve ''Doğal güzellik'' gibi yorumlar yapıldı.

Aziz'in Dilruba'sı Damla sönmez ateşli stiliyle Instagram'ı salladı!

Aziz'in Dilruba'sı Damla sönmez ateşli stiliyle Instagram'ı salladı!

Aziz'in Dilruba'sı Damla sönmez ateşli stiliyle Instagram'ı salladı!

1987 yılında İstanbul'da doğan Damla Sönmez, Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra Yeditepe Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünde okumaya hak kazandı.

Aziz'in Dilruba'sı Damla sönmez ateşli stiliyle Instagram'ı salladı!

Mimar Sinan Üniversitesi'nde piyano ve keman eğitimi alan Sönmez, bir dönem New York'ta yaşadı.

Aziz'in Dilruba'sı Damla sönmez ateşli stiliyle Instagram'ı salladı!

2004 yılında yer aldığı Camdan Pabuçlar dizisiyle ekran macerası başlayan Sönmez; Omuz Omuza, Emret Komutanım ve Bir Aşk Hikayesi gibi projelerde rol aldı.

Aziz'in Dilruba'sı Damla sönmez ateşli stiliyle Instagram'ı salladı!

Damla Sönmez, 2012 yılında aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Ushan Çakır ile 2018 yılında nişanlanmıştı. Evleneceği beklenen ünlü çift, ani bir şekilde ayrıldı.

Aziz'in Dilruba'sı Damla sönmez ateşli stiliyle Instagram'ı salladı!

Sosyal medyada epey aktif olan Damla Sönmez'in, Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Aziz'in Dilruba'sı Damla sönmez ateşli stiliyle Instagram'ı salladı!


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Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım Damla Sönmez
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