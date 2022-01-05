Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programındaki performansıyla büyüleyen ünlü oyuncu Damla Sönmez, sırt dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı.
1987 yılında İstanbul'da doğan Damla Sönmez, Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra Paris'te Tiyatro eğitimi aldı.
Türkiye'ye döndükten sonra Yeditepe Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünü bitiren Sönmez, Mimar Sinan Üniversitesi'nde yarı zamanlı olarak piyano ve keman eğitimi aldı.
2004 yılında yer aldığı Camdan Pabuçlar dizisiyle ekran macerasına başlayan ünlü oyuncu; Emret Komutanım, Türkan, Çukur gibi çeşitli projelerde oynadı.
Güzel oyuncu, şimdilerde Aziz dizisinde hayat verdiği 'Dilruba' karakteriyle adından söz ettiriyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum