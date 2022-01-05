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  4. Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı!

05.01.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Simay Barlas, Damla Sönmez ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı Aziz dizisi, sıcak hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla seyirciyi ekrana kilitliyor. Dizide hayat verdiği 'Dilruba' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Damla Sönmez, sırt dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı.

Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programındaki performansıyla büyüleyen ünlü oyuncu Damla Sönmez, sırt dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı.

Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı!

1987 yılında İstanbul'da doğan Damla Sönmez, Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra Paris'te Tiyatro eğitimi aldı.

Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Türkiye'ye döndükten sonra Yeditepe Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünü bitiren Sönmez, Mimar Sinan Üniversitesi'nde yarı zamanlı olarak piyano ve keman eğitimi aldı.

Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı!

2004 yılında yer aldığı Camdan Pabuçlar dizisiyle ekran macerasına başlayan ünlü oyuncu; Emret Komutanım, Türkan, Çukur gibi çeşitli projelerde oynadı.

Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Güzel oyuncu, şimdilerde Aziz dizisinde hayat verdiği 'Dilruba' karakteriyle adından söz ettiriyor.

Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı!


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