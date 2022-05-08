MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas beyaz mini elbisesiyle büyüledi! "Güzelliğin harika"

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas beyaz mini elbisesiyle büyüledi! "Güzelliğin harika"

08.05.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021'in kasım ayında başlayan Aziz dizisinde Efnan rolü ile ekranlara gelen Simay Barlas Bir Annenin Günahı, Zalim İstanbul, Adı Efsane gibi yapımlarda da rol aldı. Ünlü oyuncu mini elbisesiyle verdiği pozla dikkat çekti.

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas beyaz mini elbisesiyle büyüledi! "Güzelliğin harika"

Oyunculuk alanında 2014'ten beri aktif olan Simay Barlas, Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ekranların tanınan simalarından biri haline gelen Barlas, eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde tamamladı.

SİMAY BARLAS'TAN MİNİ ELBİSELİ POZ

Oyuncu Simay Barlas 1,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından beyaz, mini elbisesiyle paylaşım yaptı.

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas beyaz mini elbisesiyle büyüledi!

Ünlü oyuncunun o pozuna, "Güzelliğin harika", "Seni çok seviyorum" gibi yorumlar geldi.

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas beyaz mini elbisesiyle büyüledi!

23 yaşındaki Barlas ilk oyunculuk tecrübesini, 2014'te yayınlanan Paramparça dizisinde hayat verdiği Öykü karakteriyle edindi.

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas beyaz mini elbisesiyle büyüledi!

Ünlü oyuncu Instagram'da, 'simaybarlass' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas beyaz mini elbisesiyle büyüledi!

İşte Simay Barlas'ın Instagram fotoğrafları...

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas beyaz mini elbisesiyle büyüledi!

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas beyaz mini elbisesiyle büyüledi!

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas beyaz mini elbisesiyle büyüledi!

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas beyaz mini elbisesiyle büyüledi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şartlara dayanamamıştı! Survivor paylaşımı tepki çektiŞartlara dayanamamıştı! Survivor paylaşımı tepki çekti
Akılalmaz soru! "Kocam ayak parmaklarımı emerek..."Akılalmaz soru! "Kocam ayak parmaklarımı emerek..."
Ekrem İmamoğlu'na tepki! 'Ben bu otobüsten inerim'Ekrem İmamoğlu'na tepki! 'Ben bu otobüsten inerim'
Anahtar Kelimeler:
Simay Barlas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin savaş mı zafer mi ilan edecek?

Putin savaş mı zafer mi ilan edecek?

Ofisinde oyun oynadığı görüntüleri paylaştı

Ofisinde oyun oynadığı görüntüleri paylaştı

Fiyatlar yüzde 50 yükselecekti! Rekabet Kurumu harekete geçti

Fiyatlar yüzde 50 yükselecekti! Rekabet Kurumu harekete geçti

Polis meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'

Polis meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'

Taksim'de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” dedikten sonra...

Taksim'de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” dedikten sonra...

Şartlara dayanamamıştı! Survivor paylaşımı tepki çekti

Şartlara dayanamamıştı! Survivor paylaşımı tepki çekti

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

Sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

Mini elbisesiyle karnı burnunda poz

Mini elbisesiyle karnı burnunda poz

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Acele etmeyin! Enerjiniz herkese ve her şeye yeter

Acele etmeyin! Enerjiniz herkese ve her şeye yeter

Yaz vücuduna kestirme yoldan kavuştu!

Yaz vücuduna kestirme yoldan kavuştu!

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.