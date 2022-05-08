Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas beyaz mini elbisesiyle büyüledi! "Güzelliğin harika"

Oyunculuk alanında 2014'ten beri aktif olan Simay Barlas, Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ekranların tanınan simalarından biri haline gelen Barlas, eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde tamamladı.

SİMAY BARLAS'TAN MİNİ ELBİSELİ POZ

Oyuncu Simay Barlas 1,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından beyaz, mini elbisesiyle paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncunun o pozuna, "Güzelliğin harika", "Seni çok seviyorum" gibi yorumlar geldi.

23 yaşındaki Barlas ilk oyunculuk tecrübesini, 2014'te yayınlanan Paramparça dizisinde hayat verdiği Öykü karakteriyle edindi.

Ünlü oyuncu Instagram'da, 'simaybarlass' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

İşte Simay Barlas'ın Instagram fotoğrafları...





