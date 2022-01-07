Aziz neden yok? Aziz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Yönetmenliğini Recai Karagöz, senaristliğini Eda Tezcan'ın üstlendiği Aziz dizisi, SHOW TV'nin iddialı yapımları arasında yer alıyor. Aziz dizisinin, 7 Ocak Cuma günü yayın akışında yer almaması, izleyiciyide merak uyandırdı. Peki Aziz neden yok? İşte yanıtı...
Murat Yıldırım, Simay Barlas, Damla Sönmez, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış gibi başarılı isimlerin rol aldığı Aziz dizisi, yılbaşı tatili nedeniyle çekimlerine ara verdi. Aziz dizisinin, 14 Ocak Cuma günü yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.
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18:45 Show Ana Haber
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22:00 Ödeşme Zamanı (Yabancı Sinema)
23:45 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)
01:45 Ödeşme Zamanı (Yabancı Sinema)
03:30 Adam ve Çocuk (Yabancı Sinema)
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