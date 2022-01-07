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Aziz neden yok? Aziz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

07.01.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Murat Yıldırım, Simay Barlas ve Damla Sönmez'in paylaştığı Aziz dizisi, ilk bölümünden itibaren büyük beğeni topladı. Her hafta cuma akşamları yeni bölümüyle ekrana gelen Aziz dizisinin, 7 Ocak Cuma yayın akışında yer almaması, ''Aziz neden yok?'' ve ''Aziz yeni bölüm ne zaman?'' gibi soruları gündeme getirdi.

Aziz neden yok? Aziz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Yönetmenliğini Recai Karagöz, senaristliğini Eda Tezcan'ın üstlendiği Aziz dizisi, SHOW TV'nin iddialı yapımları arasında yer alıyor. Aziz dizisinin, 7 Ocak Cuma günü yayın akışında yer almaması, izleyiciyide merak uyandırdı. Peki Aziz neden yok? İşte yanıtı...

AZİZ DİZİSİ NEDEN YOK?

Murat Yıldırım, Simay Barlas, Damla Sönmez, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış gibi başarılı isimlerin rol aldığı Aziz dizisi, yılbaşı tatili nedeniyle çekimlerine ara verdi. Aziz dizisinin, 14 Ocak Cuma günü yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.

Aziz neden yok? Aziz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

7 OCAK CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)
22:00 Ödeşme Zamanı (Yabancı Sinema)
23:45 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)
01:45 Ödeşme Zamanı (Yabancı Sinema)
03:30 Adam ve Çocuk (Yabancı Sinema)

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Murat Yıldırım Damla Sönmez Simay Barlas
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