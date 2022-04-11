Aziz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Aziz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Aziz son bölüm neden yok?

Aziz yeni bölümleri ile cuma akşamları ekrana gelen sevilen bir dizi. Bir dönem dizisinin 21. bölümünün 8 Nisan'da yayınlanması bekleniyordu ancak diziye yayın akışında yer verilmedi. Aziz dizisinin ertelenen yeni bölüm fragmanı izleyicisi ile buluştu. Aziz dizisinin yeni bölümüne dair ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz...

AZİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aziz her hafta cuma akşamı ekrana geliyordu. Dizinin son bölümü yani 20. bölümü 1 Nisan Cuma günü yayınlandı. 8 Nisan tarihinde deyayınlanması beklenen 21. bölüm ise yayın akışında yer almadı.

Aziz dizisinin Instagram hesabı üzerinden merak edilen bu konu ile ilgili ‘Önce Sağlık’ başlıklı bir açıklama yapıldı. Açıklama: "20 haftadır, her Cuma Show TV ekranlarında yerini alan Aziz dizimize, sağlık sorunları nedeniyle 1 hafta ara vermekteyiz. Önümüzdeki hafta, yeni bölümümüzde buluşmak üzere." denildi.

Aziz dizisinin 21. bölüm fragmanıyla yayın tarihi bilgisi geldi. Cuma akşamları yayınlanan tarihi dizi 15 Nisan Cuma günü 21. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.

AZİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aziz dizisinin oyuncuları arasında Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez, Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor.

