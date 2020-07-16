SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Aziz Yıldırım'dan 20 sayfalık savunma

Aziz Yıldırım'dan 20 sayfalık savunma

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.07.2020 13:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz sürecine ilişkin görülen davada 20 sayfalık yazılı savunmayla ifade vererek yeniden beraatini talep etti.

Aziz Yıldırım'dan 20 sayfalık savunma

3 Temmuz ana davası bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülmeye başlandı. Davada Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, 20 sayfalık yazılı savunma sundu. Başkan Yıldırım, savunmasında daha önce de dile getirdiği 'Ne şikesi kardeşim memleket elden gidiyor' sözlerini yineledi.

Aziz Yıldırım, kendisine yöneltilen suçları kabul etmediğinin altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bana yöneltilen suçları işlemedim. Bu gerçek mahkemenizce de tespit edilmiştir ve beraatime karar verilmiştir. 2011 yılında savcılıkta ifade verdiğimde de 'Darağacında olsam bile son sözüm Fenerbahçe olacaktır' dedim. Fenerbahçe sevdam cehennem donana kadar sürecektir. Ben halen aynı noktadayım. Ama suçlamada bulunan kişiler kaçmakta ve inlerinde saklanmakta, saklandıkları inlerinde kafalarını dışarı çıkaramamaktadırlar. Önemle tekrar ifade ederim ki; bu davanın amacı, toplumsal kaos oluşturmak, futbol camiasında etkin olmak, büyük ve yüksek, asil Fenerbahçe’yi yıpratmaktır. Ancak Türk toplumu var oldukça Fenerbahçe hep var olacak, şerefli mazisi ile yaşamaya devam edecektir.

Tüm bu değerlendirmeler ve gelişmeler dikkate alınarak FETÖ kumpası sonucu açılan huzurdaki dava dosyasından benim ve arkadaşlarımın yeniden beraatine karar verilmesini arz ve talep ederim."

(İHA)

Şike davası 6 Kasım tarihine ertelendiŞike davası 6 Kasım tarihine ertelendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit!

Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit!

Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz telefon

Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz telefon

Fenerbahçe için inanılmaz iddia...

Fenerbahçe için inanılmaz iddia...

F.Bahçe'den Kasımpaşa'nın sol bekine teklif

F.Bahçe'den Kasımpaşa'nın sol bekine teklif

Galatasaray için takımından kaçtı!

Galatasaray için takımından kaçtı!

Anlaşma tamam! Süper deviyle imzalıyor

Anlaşma tamam! Süper deviyle imzalıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

F.Bahçe Trabzonsporlu yıldızı transfer etti!

F.Bahçe Trabzonsporlu yıldızı transfer etti!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

F.Bahçe son dakikada 3 puanı kaptı

F.Bahçe son dakikada 3 puanı kaptı

Fenerbahçe, Trabzonsporlu yıldız oyuncu ile anlaştı!

Fenerbahçe, Trabzonsporlu yıldız oyuncu ile anlaştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aziz Yıldırım'dan 20 sayfalık savunma

Aziz Yıldırım'dan 20 sayfalık savunma

Şike davası 6 Kasım tarihine ertelendi

Şike davası 6 Kasım tarihine ertelendi

Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Mesut Özil'den F.Bahçe'ye yeşil ışık

Fenerbahçe'de Laurent Blanc sürprizi

Fenerbahçe'de Laurent Blanc sürprizi

Ali Koç ve Aziz Yıldırım Çağlayan’da

Ali Koç ve Aziz Yıldırım Çağlayan’da

Fenerbahçe'den sol bek için Oussama Haddadi sürprizi

F.Bahçe'den Kasımpaşa'nın sol bekine teklif

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.