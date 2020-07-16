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Şike davası 6 Kasım tarihine ertelendi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.07.2020 13:20 | Son Güncelleme

Yargıtay'ın futbolda şike davasını usulden bozmasının ardından bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülen davanın ardından, dosyanın ayrılması kararıyla dava 6 Kasım 2020 saat 10.00'a ertelendi.

Şike davası 6 Kasım tarihine ertelendi

Yargıtay'ın futbolda şike davasını usulden bozmasının ardından bugün yeniden görülen duruşmaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanı sıra sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar katıldı.

Aziz Yıldırım'dan 20 sayfalık savunmaAziz Yıldırım'dan 20 sayfalık savunma

Sabah saat 10.00'da başlayan duruşmada mahkeme, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın dosyasının ayrılmasına karar vererek duruşmayı 6 Kasım 2020 saat 10.00'a erteledi.

(İHA)

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