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Aziz Yıldırım'dan 2010-2011 sezonu açıklaması geldi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.06.2020 21:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, 2010-2011 sezonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'dan 2010-2011 sezonu açıklaması geldi

Son günlerde tavan yapan 2010-2011 sezonu şampiyonluk tartışmasına eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'da dahil oldu.

"KUPA MÜZEMİZDE"

Aziz Yıldırım,"Yönetici arkadaşlarımız, teknik kadromuz, futbolcularımız ve taraftarlarımızla alnımızın akıyla şampiyon olduğumuz 2010/11 sezonu var. Çok merak eden varsa, kupa müzemizde. Gidip görebilirler." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

TFF Başkanı Nihat Özdemir ne demişti?

"Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de şike olayı yaşadık. Hepimizin bildiği gibi o sezon... 2010-2011 sezonudur. Sezon geride kaldı. 9 sezon geride kaldı. Biz 9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına rastlamadık."

ALİ KOÇ NE CEVAP VERMİŞTİ?

Koç, "Bu sözler sadece Fenerbahçe camiasına değil, o zaman çok büyük bir mücadele veren kulübümüzün liderliğini yapan Sayın Aziz Yıldırım'a da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Eminim ki Başkanımız Aziz Yıldırım da tez zamanda konuşacaktır. Çok tepki olduğunu biliyorum. İki yönde tepki var. Biri, TFF'den istifa etmesi yönünde, diğeri ise kulüp üyeliğinden ihraç edilmesi yönünde. İstifa, kişisel bir müessesedir. İstifa için iradeye sahip olması gerekiyor." demişti.

"FENERBAHÇE HİÇBİR ZAMAN YALNIZ DEĞİLDİR"

Koç, "Ben Sayın Başkanın manevra alanının kısıtlı olduğunu söylemiştim. Kulüp üyeliğinden ihraç ise, gelen yoğun talepler sonrasında ilgili kurullar ve Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilecektir. Bir kurumdaki üyelikten atılma onur kırıcı, üzgünlüğe sebep olan bir unsurdur. İhraç edilmenin Nihat Özdemir'i üzeceğini düşünmüyorum, hatta bazı kesimlere şirin görünmek adına sevindirebileceğini de düşünüyorum. Fenerbahçe'yi özümsememiş biri için çok da bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. Hatta mükafat bile olarak görülebilir.Fenerbahçe hiçbir zaman yalnız değildir. Bu camianın her bir ferdi, bu camiayı korumak için her şeyi yapmaya hazırdır." açıklamasını yapmıştı.

"2010-11 SEZONU ŞAMPİYONU KİMDİR?"

Koç, "Fenerbahçelilerden ne kadar tepki alıyorsam o kadar doğru yoldayım diye bir açıklaması oldu. Bu vicdana ve adaletin doğasına ters gelen bir mevzudur. Fenerbahçe'yle ilgili aldığı kararlarla aslında kendisinin ne kadar adaletli bir TFF Başkanı olduğunu söylemeye çalışıyor. Bizim neler yaşadığımızı kamuoyu biliyor. Bizim başarısızlığımızda bilhassa sizin de payınız var. Herhangi bir takımın başarı dengesine ilişkin yaptığı açıklamalar daha önce de yaşandı. Dünyanın herhangi bir yerinde hiçbir yöneticinin işi değildir bu. Bunu da aslında bir 'norm' haline getiriyor. Bunu yapmaya da devam ediyor. Sayın Nihat Özdemir'e sormak istiyorum. 2010-11 sezonu şampiyonu kimdir?" demişti.

"SİZİN GİBİ DOST VARKEN, DÜŞMANA NE GEREK VAR?"

Koç, "Bu soruyu cevaplamak için günlerce beklemeyin, alın telefonunuzu elinize yayınlayın bir açıklama. Deyin ki 2010-11 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'dir, bunu hak etmiştir, FETÖ'nün tüm kumpaslarına rağmen şampiyon kimdir? Bunu söyleyebilir misiniz? O senenin şampiyonu kimdir? Top çevirmeye gerek yok. Siz bizi hedef alıyorsunuz. Sizin gibi dost varken düşmana ne gerek var? Herkesi rahatlatmak açısından çok basit bir soru soruyorum. 2010-11 sezonu şampiyonu kimdir Sayın Nihat Özdemir?" ifadelerini kullanmıştı.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sayın nihat özdemir sende o gemideydin ne oldu da bu şekil bir dönüş yaptın
kucağa oturan herkes Fenere çatıyor anlamadım bu nasıl istir
Üç temmuçda biçe kumpaç kuydulay. Bir yürüyün gidin sizden başka herkes o şampiyonluğun Trabzon'a ait olduğunu haykırıyor. Hatta eski başkan yardımcınız bile söyledi. Kupa müzenizde olsa kaç yazar. O kadar yüzsüzsüniz ki mahalle maçlarında aldığınız tenekeleri bir şampiyonluk saydırmak için ağlıyorsunuz. Sahi sizin 29 ne oldu. asdasdada
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