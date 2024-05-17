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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi çağrı! ''Fenerbahçe için gelin yeni bir sayfa açalım, ne yapacaksak birlikte yapalım''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.05.2024 16:44
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Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulundu. Ali Koç'a çağrıda bulunan Aziz Yıldırım, ''60 bin üye var. Hiç kimse çıkmayacak mı? Elini taşın altına koymayacak mı? İsterdik ki 5 tane ayrı başkan adayı çıksın. Fenerbahçe’de mal yaratan tek başkan benim. Hep borçtan bahsediliyor ama bıraktığım maddi kaynaktan bahsetmiyorlar.'' dedi.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi çağrı! ''Fenerbahçe için gelin yeni bir sayfa açalım, ne yapacaksak birlikte yapalım''

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi peş peşe açıklamalar geliyor. Kameraların karşısına geçen Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a çağrı yapıldı.

ALİ KOÇ'A BARIŞMA ÇAĞRISI: "YENİ BİR SAYFA AÇALIM"

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''Son yıllarımda mahkemelerle uğraştık. Şimdi gelirsek kafamız tek bir şeye çalışacak: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak. Tek isteğim Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak. Bu şekilde gidersek şampiyon olma şansımız çok az. Ancak uzlaşma ve barışmayla ayağa kalkabiliriz. 4 sene bizden 6 sene buradan 10 yıldır şampiyon olamıyoruz. Her şey için yeni bir sayfa açalım.''

''DEVLETLE KAVGA EDEMEYİZ''

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''Spor kulüpleri devletle kavga edemez. Kimseyle kavga etmeyeceğim. Tek derdim 3 Temmuz sonra oluşan maddi hasarın tespit edilmeli. Masaya oturup konuşup anlaşmamız lazım. O zaman ne borç kalır ne de bir şey kalır. Ben başkan olduğumda “Ali Şen başkan Fenerbahçe şampiyon” diye bağırıyorlardı. 20 sene boyunca kimse bağırmadı. Bir sürü olay yaşadık hiç Ali Şen gelsin konuşsun demedim. Bana gelsin konuşsun diyorlardı. İşte geldim!''

ALİ KOÇ'A SESLENDİ: "NE YAPACAKSAK GELİN BİRLİKTE YAPALIM"

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''Ali bey ile bir araya geliriz ama önemli olan fikirde anlaşmak. Ben sırf başkan olmak için gelmiyorum. 20 sene yaptım, bana ne katacak başkanlık. Beni anlayın. Ne yapacaksak gelin imece usulü hep birlikte yapalım.''

''OTOBÜSÜ KURŞUNLAYANLARLA UĞRAŞACAĞIZ''

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''Fenerbahçe kolejini yapacağım. Otobüsü kurşunlayan failler belli ancak açıklamak istemiyorlar. Eğer seçilirsek bunun çözümü için uğraşacağız. Devletle kavga etmezsen her şeyi çözersin!''

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Aziz Yıldırım Ali Koç fenerbahçe
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