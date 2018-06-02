Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalar yapıyor. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle: "Lütfen herkes kendine gelsin. Bak 20 sene bu kulübe hizmet ettim. Bu kulüp için hapis yattım, ayıp oluyor. Yarın buradan üzülerek ayrılırsınız. Nedir paylaşamadığınız? Yarın seçim var, kim kazanırsa o başkan olur. Burası kongre salonu, ayıp ya ayıp. Tribünde bağırmayanlar, burada bağırmasın. Hepinize söylüyorum. Birbirinize saygılı olun. Böyle bir şey görmedim. Ali Koç bizim düşmanımız değil ki. Bu nedir ya? Polis, lütfen şurayı boşaltsın. Bu kongre birçok defa beni, devlet okullarında okumuş, hiç kimseden farklı olmadığını bilen bu kardeşinizi bu şerefli göreve layık gördü. Neden mi bunu önemsiyorum? Fenerbahçe elitist bir seçim yapmadı. Şan, soy, sopa bakılmadı. Gönülden gönüle baktık. Ruhumuz bir diyerek tarihimiz açısından çok önemli bir yola çıktık. Fenerbahçe bana büyük bir onur bağışladı. Sadece 1 oyla kazandığım için değil, her birinizin saygıdeğer olduğunu bildiğim için söylüyorum.

BİZ GİDERSEK SANKİ SİHİRLİ DEĞNEK GELİP HER ŞEY DEĞİŞECEK

Muhalefetin en çok vurgu yaptığı şey, değişim. Elbette değişim yararlıdır ama doğru zamanda, doğru şekilde yapılıyorsa... Bize muhalefet edenlerin değişimden bahsettikleri şey, sanki ben ve arkadaşlarım değişirse, sihirli bir değnek dokunacak ve her şey değişecek. Bunu sizin takdirinize bırakıyorum. BİMER BAŞVURUSUNDAN ENDİŞE DUYAN BİRİ FENERBAHÇE İÇİN HESAP SORABİLİR Mİ?

Ali Koç, 101 kişinin BİMER'e yaptığı başvurudan endişe duyuyor. Bundan endişe duyan biri Fenerbahçe için hesap sorabilir mi? Ben bir yıl hapis yattım, hiçbiriniz bir gün bile yatamazsınız. O üzerinizdeki formaları bile ben yaptırdım. 3 Temmuz müthiş bir deprem etkisi yarattı. İş yerlerinizde sizler şikeci damgası yediniz. Çocuklarınız okula gitmek istemedi. Onlara sizin takım, başkanınız şikeci dediler. Ben bu davadan vazgeçemem. Susamam, susamayız! Sahip olduğu şirketlerin markasını düşünen biri, Fenerbahçe'nin haklarını savunabilir mi? Bu dilekçeden bizi sorumlu tutuyor, biz buna ihtiyaç duymayız.

FETÖ İLE ŞİMDİ ÖPÜŞÜP BARIŞALIM MI?

UEFA'dan men edildik, Real Madrid'in başına bunlar gelse ne olurdu? Cristiano Ronaldo, Marcelo o takımda olur muydu? Devler Ligi'ni alabilir miydi? Her şeyi 3 Temmuz'a bağlamayalım, doğru. FETÖ ile şimdi öpüşüp barışalım mı? Öneriniz bu mu? Kim bizden özür diledi? Diyorlar ki Aziz Yıldırım herkesle kavgalı. Hepsine cevap vereceğim ama isim isim olarak değil. Diyorlar ki Aziz Yıldırım herkesle kavgalı, Fenerbahçe'yi herkesle kavgalı hale getirdi. Nasreddin Hoca'nın fıkrası geliyor aklıma. Hırsızın hiç mi suçu yok? Hiçbiriyle kavgamız, şahsi meselem değildir. Daha sezonun ortasında rakip kulüplerle sözleşme imzalayan adamları isteyen savunsun. Fenerbahçe'ye karşı küstahlaşan adam cevabını alır. Bunun adı kavgacılıksa, kavgacıyım. HERKES VAZGEÇSE, O ÇOCUKLARIN HAKKI İÇİN VAZGEÇMEYECEĞİM

Kardeşim Ali, neden 19 ay önce ortada seçim yokken bu kampanyayı başlattın? Bu sezon tribünde yaşadığımız bölünmenin, seçim yarışıyla hiç mi ilgisi yok? Ali Koç, Fenerbahçe'ye kurumsallığı getireceğini söylüyor. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe de Türkiye'ye kurumsallığı getirdi. Biz gelmeden önce gelirleri, kulüplerin temsiliyeti ne durumdaydı hatırlıyor musunuz? Fenerbahçe'yi tüm kulüplerin izlediği rol model haline getirmedik mi? Çektiğim acıyı en çok, arkadaşları tarafından şikeci diye dalga geçilen çocuklar, tribünlerde takımı için şikeci diye bağrılan taraftarlar anlar. Herkes vazgeçse o çocukların hakkı için ben vazgeçmeyeceğim.

**AZİZ YILDIRIM'DAN ALİ KOÇ'A TARİHİ TEKLİF: SEN FUTBOLU YÖNET, BEN AMATÖR ŞUBELERİ. FENERBAHÇE KAZANSIN" Sayın Ali Koç, mali açıklama yapacaktın. Bu kulübe ne veriyorsan aynısı ben de koyacağım! Kazanacaksa bir kişi kazansın ama Fenerbahçe kazansın! Sayın Ali Koç, ikimiz de aynı parayı koyalım. Sen futbolu çok iyi biliyorsun, gel futbolu sen yönet. Ben amatör branşları yöneteyim. Fenerbahçe kazansın. Demek ki Fenerbahçe başkanlığı böyle bir fedakarlığı yapacak kadar kıymetlidir. Bu görevi 20 yıldır yapmaktan gurur duyuyorum. 1 fazla veren almasın, herkes versin, kazanan Fenerbahçe olsun. Gelin sonunu birden çözelim. Aziz Yıldırım futbolda başarısız diyorsunuz ya, anlaştık. Siz de koyun, ben de koyayım. Böylece kulübün imkanlarını 2 kata çıkaralım. Siz futbolu kurumsallaştırın, biz de hak hukuk mücadelemizi inançla sürdürelim. İşte size bir turnusol kağıdı. Ey üyeler, kim Fenerbahçe için Fenerbahçeli, kim kendisi için Fenerbahçeli bunu görmek için iyi fırsat. Yarın vereceğiniz karar ne olursa olsun, yakın gelecekte hakim önünde Fenerbahçe için hesap veren yine ben olacağım. Bir nefer olarak, Aziz Yıldırım duruşuyla orada olacağım. Darağacında olsam bile, son sözüm Fenerbahçe. 12 Mayıs 2012'de Aziz Yıldırım Metris'te yatarken siz burada değil miydiniz? Galatasaray burada kupayı kaldırdı, niye önlemediniz? Ben burada olsam o kupayı kaldıramazlardı!