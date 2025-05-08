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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç için açıklama! Fatih Altaylı'yı yalanladı: Yüreğiniz varsa...

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fatih Altaylı'nın, şirketi ve Koç Grubu arasında anlaşma yaptığına yönelik iddialar üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yıldırım yaptığı açıklamada Altaylı'yı yalanladı. İşte detaylar...

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç için açıklama! Fatih Altaylı'yı yalanladı: Yüreğiniz varsa...
Berker İşleyen

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, Aziz Yıldırım'ın şirketi DEARSAN'ın, Koç Grubu ile savunma sanayi konusunda bir anlaşma yaptığını ve artık bu gemilerin üretiminde Koç Grubu'nun da pay alacağını öne sürmüştü.

SOSYAL MEDYADAN YALANLADI

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Bu iddia sonrası Aziz Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiayı yalanladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aziz Yıldırım, şu ifadeleri kullandı.

"Sayın Fatih Altaylı,

Halihazırda şirketim askeri gemiler üretiyor, dünyanın her noktasındaki ülkelere yapmak için çaba gösteriyor.

Dearsan olarak, bir Koç Grubu iştiraki olan Koç Savunma'dan, "Sualtı Telefonları" satın alıyoruz; bunun dışında da bir işbirliğimiz bulunmuyor.
Yazınızda bahsettiğiniz o yalan söyleyen dostunuza lütfen söyleyin, bilmediği, emin olmadığı konularda bu tip yorumlar yapmasın; sizi de yanıltmasın. Siz de emin olmadığınız şeyleri satırlarınıza yansıtmayın. Yüreğiniz var ise, o dostunuzun ismini vererek yazınızı yazın ve biz de kendisiyle tanışma ve görüşme şansına erişelim.

Sayın Ali Koç ve Fenerbahçe camiası ile ilgili görüş ve düşüncelerimi gerektiğinde her zaman açıklarım.

Saygılarımla"

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Aziz Yıldırım Ali Koç son dakika fenerbahçe
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