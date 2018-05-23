Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve savcılara çağrı!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un, "Arkamdan işler ve kumpaslar çevriliyor bana bir şey olursa arkamda durun, bana sahip çıkın, bunun için bana söz verin" şeklindeki sözlerinin üzerine bir açıklama yaptı. Genel kurul için çalışmalarını sürdüren Ali Koç'un Antalya'da yaptığı "Arkamdan işler ve kumpaslar çevriliyor bana bir şey olursa arkamda durun, bana sahip çıkın, bunun için bana söz verin" şeklindeki açıklaması üzerine Başkan Yıldırım, Cumhuriyet Savcılarını da göreve davet ederek Koç için "Ali Bey, eğer bu iddialarında ciddiyse, çok acil devletin adli makamlarına başvuruda bulunmalı ve bu kumpasın sorumluları kim ise, derhal kamuoyuna açıklamalıdır" çağrısı yaptı. Başkan Aziz Yıldırım'ın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde: "11 Mayıs 2018 tarihinde ulusal basına, Sayın Ali Koç'un, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2-3 Haziran 2018 tarihinde yapacağı Seçimli Olağan Genel Kurul çalışmaları ile alakalı olarak yaptığı bir etkinlikte ağzından çıktığı belirtilen bazı önemli açıklamalar yansımıştır. Bu haberlerden; "Aralarında Fenerbahçe Kongre Üyeleri'nin de bulunduğu 101 kişinin Ali Koç'u 3 Temmuz'u organize eden kişi olarak savcılığa şikayet ettikleri, Ali Koç'u savcılığa şikayet eden bu kişilerin Koç'un şike davasından yargılanmasını istedikleri, Savcılığın ise olayın bir seçim manipülasyonu olduğunu düşünüp soruşturma açmama kararı aldığı" anlaşılmaktadır.

Ali Koç'un ağzından çıktığı belirtilen ve Ali Koç tarafından da yalanlanmayan bu haberler üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak tarafımdan açıklama yapılmıştır. Söz konusu açıklamamda; Ali Koç'un kendisini şikayet eden, aleyhine kumpas kuran kişilerin kim olduklarını avukatı vasıtası ile öğrenmiş olması gerektiğini, Ali Koç'un kendisini şikayet eden ve aleyhine kumpas kuran bu kişileri kamuoyuna açıklamasını isteyerek, "Türkiye'de kurulan kumpasların en büyük mağdurlarından biri olarak Ali Koç'un dillendirmiş olduğu şekilde bir kumpas ve bundan kaynaklı bir mağduriyeti varsa kendisine kumpas kuranlara karşı en büyük savunucusunun ben olacağımı" açıkça kamuoyuna belirtmiştim. Ancak bu açık çağrıma rağmen Ali Koç, kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmamış ve konu kamuoyunda bir süre tartışıldıktan sonra unutulmuştur. "BİR ÇAĞRIM DA SAVCILIKLARADIR"



Dün akşam ise Sayın Ali Koç'un, Antalya'da "Arkamdan işler ve kumpaslar çevriliyor bana bir şey olursa arkamda durun, bana sahip çıkın, bunun için bana söz verin" şeklinde açıklamalar yaptığını öğrenmiş bulunmaktayım.