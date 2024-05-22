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Aziz Yıldırım'dan Beşiktaş'a çok sert yanıt! ''Yalan söylüyorlar... bıraksınlar bu işleri!''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.05.2024 18:03
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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Beşiktaş, Jose Mourinho için '7 milyon euro'ya anlaştık' diyormuş. Üstüne 5 daha vereyim, 12'ye anlaşsınlar. Yalan konuşuyorlar. Bazı insanların tetikçiliğini yapmaya çalışıyorlar. Yakışmıyor Beşiktaş'a. Yanlış yapıyorlar. Çok şey söylerim ayıp olur." ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Aziz Yıldırım, Fenerbahçe bu sezon şampiyon olursa adaylıktan çekileceğini açıkladı.

Aziz Yıldırım'dan Beşiktaş'a çok sert yanıt! ''Yalan söylüyorlar... bıraksınlar bu işleri!''

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin şampiyon olması durumunda başkan adaylığından çekileceğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME! ''YALAN SÖYLÜYORLAR"

Aziz Yıldırım: "Jose Mourinho ile yüz yüze 2 saat konuştuk. Rahmetle andığım Süleyman Seba'yla başkanlık yaptım, yanlış yapıyorlar, yalan söylüyorlar. Ayıp olur. Buradan Sayın Başkan Hasan Arat'a da söylüyorum; 7 milyona getirebiliyorsa biz aradan çekilelim ama bıraksınlar bu işleri. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Birbirimize saygılı olacağız. Varsa böyle bir bütçeleri biz çekiliriz problem değil. Mourinho'ya da söyleriz 'Anlaşmışsın' diye. Mourinho bana söyledi; 'Beşiktaş'ta 2 kişi geldi onlarla epey sohbet ettik spor üzerine' diye. Bunlardan biri de Hasan Arat'mış. Gereksiz şey yapıyorlar."

"ŞAMPİYON OLURSAK ÇEKİLİRİM"

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Aziz Yıldırım: "Şampiyonluğu inşallah kazanırız. Kazanırsak ben adaylıktan çekilirim, Fenerbahçe mutlu olsun. Benim mutluluğum önemli değil. Hiç kimse benim kadar Fenerbahçeli değildir, onu bilsinler."

"KİM ANTRENÖR YAPTI ONU?"

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Aziz Yıldırım: "İsmail Kartal'a Fenerbahçe'de 15 sene çalışma imkanını kim sağladı? Kim antrenör yaptı onu? Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol takımının antrenörü kim yaptı? Ona cevap vereceğim, merak etmeyin. Şu maç geçsin, inşallah şampiyon oluruz. Ona göre konuşuruz."

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Aziz Yıldırım José Mourinho beşiktaş fenerbahçe
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