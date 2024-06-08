Aziz Yıldırım'dan olay yaratan iddia! ''Ali Koç, gerekirse kavga ederiz dedi"

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yapılan divan başkanlığı seçimini gayri demokratik bulduğunu belirterek kurulu terk etti ve bir basın toplantısı düzenledi.

"GEREKİRSE KAVGA EDELİM"

Aziz Yıldırım: "Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Amacım bir sukunet ortamı yaratmıştı. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. Divan'ın tavrının kavgaya yol açacağını söyledim. Ali Bey, 'Gerekirse kavga edelim' dedi. Güldüm, geçtim."

"BEN ORADA KALSAYDIM KAVGA ÇIKACAKTI"

Aziz Yıldırım: "Ben orada kalsaydım kavga çıkacaktı. Olaylar büyüyecekti. Ben kimseden korkmam. Korkaklar her gün, cesurlar bir kez ölür. Biz bir kez öleceğiz. Biz kimlerle kavgalar etmişiz. Ben kaçmam.' Çekilmeyeceğim. Çekilmek falan yok! Yarın orada olacağım."

"50 MİLYON DOLAR TEMİNAT MEKTUBU VERECEĞİM"

Aziz Yıldırım: "Ben ne diyorum, '1 sene şampiyon olamazsak kongre yaparım' diyorum. Bir sürprizim vardı. Divan kuruluna 50 milyon dolar teminat mektubu verecektim. 'Bu sene şampiyon yapamazsam bu parayı hibe ediyorum' diyecektim. Orada söyleyemedim, bakın burada size söyledim."

"DELEGELERİN TEPKİSİ OLDUKÇA ORTALIK GERİLDİ"

Aziz Yıldırım: "Divan başkanlığı seçiminin nasıl oldu bittiye getirildiğini hepiniz gördünüz. Delegelerin tepkisi oldukça ortalık gerildi. Yer yer kavgalar çıktı. Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır."

"HERKES BUNU DÜŞÜNEREK OY KULLANSIN"

Aziz Yıldırım: "Bu provokasyonları yapanlar yarın bir gün kulübün sahibi gibi davranırsa ben hiç şaşırmayacağım. Herkes bunu düşünerek oy kullansın."

"GERİLİMİ TIRMANDIRMAMAK İÇİN AYRILDIM"

Aziz Yıldırım: "Gerilimi tırmandırmamak için ayrıldım. Yarın sabah erken saatlerden itibaren orada olacağım ve seçim bitene kadar da oradan ayrılmayacağım."

"BEN REDDETTİM ONU, NASIL OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ?"

Aziz Yıldırım: "Bizim derdimiz seçim kazanmak değil, Fenerbahçe'nin kazanması. Divan oylaması yapıyorlar, oy birliğiyle kabul edildi diyorlar. Ben reddettim onu, nasıl oy birliğiyle kabul edildi?"





