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Aziz Yıldırım'dan THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Aziz Yıldırım'dan THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya tebrik
Begüm Özkaynak

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four finalinde maçında Fransa ekibi AS Monaco’yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Şampiyonluğun ardından Yıldırım tebrik mesajı yayımladı.

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"BU BAŞARININ CAMİAMIZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Sarı-lacivertli takımı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kutlayan Yıldırım,

"'Dünyanın en güzel takımı' ünvanını taraftarlarımızca hak etmiş, çok büyük emekler verilerek turnuvanın devleriyle yarışır pozisyona gelen ve 8 yıl önce ülkemize Avrupa'nın en büyük kupasını getiren Erkek Basketbol Takımımız Fenerbahçe Beko, bugün bu gururu camiamıza ve ülkemize bir kez daha yaşatmıştır. Bu büyük başarıya ulaşma yolunda, Başkan Sayın Ali Koç ve şube yöneticilerine, başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius'a ve ekibine, emeği bulunan tüm oyuncularımıza ve profesyonellerimize teşekkür ediyor, bu başarının camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Aziz Yıldırım fenerbahçe
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