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Aziz Yıldırım'dan flaş karar!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.12.2018 13:50 | Son Güncelleme

Daha önce hakkında ağır itham, hakaret ve suçlama olmadığı sürece konuşmama kararı alan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'deki kötü gidişin ardından da suskunluğunu korumaya karar verdi. Aziz Yıldırım'ın Mahmut Uslu başta olmak üzere kendi dönemindeki yöneticilerden herhangi bir açıklama yapmamalarını istediği öğrenildi.

Aziz Yıldırım'dan flaş karar!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile girdiği tarihi seçimi kaybeden ve kenara çekilen Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımda yaşanan çöküşün ardından flaş bir karar aldı.

Hakkında ağır itham, hakaret ve suçlama olmadığı sürece konuşmama kararı alan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'deki kötü gidişin ardından da konuşmama kararı aldı ve Mahmut Uslu başta olmak üzere kendi döneminde görev yapan kurmaylarından herhangi bir açıklama yapmamalarını istediği öğrenildi.

SELİF KOSİF, TWEETİ SİLDİ
Fenerbahçe'nin Akhisar'a 3-0 kaybettiği maçın ardından bu kararın ardından sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi Selim Kosif'in twitter hesabından attığı"Fenerbahçe'nin 16.092 kongre üyesi. Fenerbahçe'yi yeniden (!) yarattınız. Eserinizle gurur duyun" tweetini silmesi dikkatlerden kaçmadı. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
aziz yıldırım Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
AZIZ YILDIRIMI COK ARARSINIZ.ARAYACAKSINIZ DA.BASTSN BU ISIN BOYLE OLACAGI BELLIYDI ZATEN
Başkan sana yapılan vefasızlığın cezasını, sadece vefasızlar değil, bütün Fenerbahçeliler çekiyor...
en azından ALİ KOC adamdır...sizin gibi şikeci değildir...
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