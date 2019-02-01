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Aziz Yıldırım, FETÖ davasında tanık olarak ifade verdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.02.2019 17:55 | Son Güncelleme

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Ankara'da görülen 52 sanıklı FETÖ'nün yargı yapılanması davası kapsamında "tanık" olarak ifade verdi. Yıldırım ifadesinde, "Şike davasıyla alakalı da davanın çözümüyle alakalı bize gelen bir talep de olmadı" dedi.

Aziz Yıldırım, FETÖ davasında tanık olarak ifade verdi

Aziz Yıldırım, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatıyla "tanık" olarak İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıktı. Duruşmaya, Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanık Ali Fuat Babatan ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

"SULANDIRMAK İÇİN BENDEN 2 MİLYON DOLAR İSTENDİĞİ HABERLERİ ÇIKTI"
Tanık olarak ifade veren Aziz Yıldırım, "Ben, bana ismini sormuş olduğunuz sanık Ali Fuat Babatan'ı tanımıyorum. Bir dönem Fenerbahçe Kulübü'nün Başkanlığı'nı yaptım. Başkanlık yaptığım dönemde bu yapı mensubu kişiler tarafından hakkımda davalar açıldı. Hatta bu davaları sulandırmak için basında bu dava için benden 2 milyon dolar para istendiğine yönelik çeşitli haberler çıktı. Bu süreçte basında gerekli açıklamaları yapmıştım. Hatta çıkan haberler üzerine Cumhuriyet Savcılığı'na gerekli bilgileri de vermiştim" dedi.

"ŞİKE DAVASININ ÇÖZÜMÜ İÇİN BİZE KİMSE GELMEDİ"
Duruşmada sanık Babatan'ın avukatı tarafından Aziz Yıldırım'a bazı sorular soruldu. Yıldırım, duruşmada okunan basın açıklamasının avukatı Abdullah Kaya tarafından yapılan basın açıklaması olmadığını söyleyerek, "Şike Davası'nın çözümü ile ilgili bize kimsenin gelmediği ve bu yönde bir talep olmadığını basın açıklamasında belirtmiştik. Ben sanığı tanımıyorum. Şike davasıyla alakalı da davanın çözümüyle alakalı bize gelen bir talep de olmadı. Davanın çözümü ile ilgili gelen de olmadı. Kendi davamızla alakalı çıkan dedikodularla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na gerekli şikayetleri yapmıştık. Bu konu ile alakalı kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini biliyorum" dedi.

SANIK BABATAN: "SADECE MEDYADAN TANIYORUM"
Tanık ifadesine karşı diyeceği sorulan sanık Alif Fuat Babatan ise "Bir diyeceğim yoktur. Benim de tanıkla herhangi bir sosyal ilişkim yoktur. Sadece medyadan tanıdığım kadar biliyorum" dedi. Mahkeme, Aziz Yıldırım'ın alınan ifadesinin Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

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