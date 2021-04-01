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Aziz Yıldırım: FETÖ gibi konuşmamı kesmişler

01.04.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım: FETÖ gibi konuşmamı kesmişler

2018 yılı Haziran ayında başkanlık seçimini Ali Koç karşısında kaybeden ve 20 yıl sonra başkanlığı devreden Aziz Yıldırım, Aspor'dan Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtladı.

"BENİM ÜZERİMDEN SAVAŞ AÇMAK APTALLIKTIR"

3 senedir susuyorum ama artık konuşmam gerekti. Çünkü Galatasaray Kulübü Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe'ye savaş açma yoluna gitti. Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim. Ben Fenerbahçe için hapis yattım. Böyle bir isim üzerinden Fenerbahçe'ye savaş açmak yanlıştır ve aptallıktır. Bu savaşı açarsanız kaybedersiniz. 2014'te, TFF'ye müracaat etmek üzere bir çalışma grubu oluşturduk. Bunu kongrede söylüyorum. Kaba olarak düşünürsen, benim zekamı ölçemediğin için, anlamıyorlar. 2 şampiyonluk sığmıyor diyorum, niye diyorum, yayın payı hakkında diyorum.

"YALAN SÖYLÜYOR, MÜRACAAT ETMEDİK"

Bu şampiyonluk konusunda ben yayın hakları için itiraz ettim. Bugün Türker Aslan'ı dinledim, 'Biz karar verdik. Müracaat reddedildi' diyor. Yalan söylüyorlar. Ben hiçbir zaman müracaat etmedim. Ret falan yok. Hafızalarında geçmiş yok. Sen Beşiktaş adına nasıl karar verdin? Zaten benim konuşmam 2017'de. Bursa'nın şampiyonluğundan da bahsettim.

"FETÖ GİBİ KONUŞMAMI KESMİŞLER"

Bugün Galatasaray TV'yi izlerken Galatasaray adına utandım. Montaj yapıp, FETÖ'nün yaptığı gibi konuşmamı kesip doğramışlar sonra da 'Aziz Yıldırım böyle böyle dedi' diyorlar. Beni içeriye çekmesinler... Ben Fenerbahçe'nin haklı olduğu tüm davalarda Fenerbahçe'nin yanındayım. Bunu Galatasaray camiasını kafasına soksun.

Galatasaray şampiyon olsun diye dua eden adamı biliyoruz. Fetullah Gülen'in kimin şampiyon olması için dua ettiği ortadadır. Kamuoyu biliyor. Ben bunlarla Türkiye'de mücadele eden ilk kişiyim. Ben ve yönetici arkadaşlarım... Yolsuzluk mu yaptım? Şike mi yaptım! Hayır! Hepsi tespitli... Bu ülkeyi ele geçirmek için FETÖ operasyon yapmıştır. Şike davası, Casusluk, Ergenekon, Balyoz ile bu ülkeyi ele geçirmek istediler.

Ben 'Fenerbahçe şike yapmadı' diyorum. Ama 'Galatasaray şike yaptı' diyorum. Bu ülkeye şikeyi Galatasaray getirmiştir. 8-0'ları unutmadık. Galatasaray beni mahkemeye verdi. Bunu ilk kez söylüyorum. Mahkeme karar verdi, benim açıklamalarımda suç olmadığını belirttiler. Mahkeme bile tescilledi. Mahkeme kararı bile burada...

Bir diğer konu da Fenerbahçe Cumhuriyeti... Biz bunu sporun cumhuriyeti olarak söyledik. Bu ülke tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'dir.

Fenerbahçeliler bölünmesinler. İdare edenler de akıllı strateji uygulasınlar ve çalışsınlar. Onlara mesajım bu...

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Aziz Yıldırım Fenerbahçe Futbol Kulübü
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