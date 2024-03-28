Aziz Yıldırım, Galatasaray-Fenerbahçe maçının skorunu tahmin etti! ''Net olarak söylüyorum, bunu herkes bilsin!''

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'dan ligin kaderini değiştirecek Galatasaray-Fenerbahçe maçına özel bir tahmin geldi.

"GALATASARAY'I YENER ŞAMPİYON OLURUZ"

Aziz Yıldırım, "Bu formu devam ettirirlerse Galatasaray'ı, Galatasaray'ın stadında yener ve şampiyon oluruz. Net olarak söylüyorum. Bunu herkes bilsin." dedi.

TRABZONSPOR MAÇI HAKKINDA AÇIKLAMA

Aziz Yıldırım, "Trabzon’un kendi özel durumu, pozisyonu var. Trabzon’da 300 bin insan yaşıyor. 3 milyon da Trabzon’un dışında Trabzonlu var. Trabzon’un bu bereketini dışardaki 3 milyon yiyor, 300 bin ise eziyet çekiyor. Trabzonspor dışında mücadele edebilecekleri vakit geçirebilecekleri bir olay yok. Onun için bu olayların orada olması gayet doğal. Burada devlete iş düşüyor. Bunu sosyolojik olarak incelemeleri ve oraya el atmaları lazım. Oradaki insanlara iş yaratmak lazım veya başka bir şey yaratmak lazım ki o insanlar bunlarla meşgul olsun. Yalnız spor diyerek stadyuma gelerek sahaya atlayacağız falan fikrinden uzaklaşsınlar. Aksi halde bu çözülmez." ifadelerini kullandı.





