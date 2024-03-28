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  4. Aziz Yıldırım, Galatasaray-Fenerbahçe maçının skorunu tahmin etti! ''Net olarak söylüyorum, bunu herkes bilsin!''

Aziz Yıldırım, Galatasaray-Fenerbahçe maçının skorunu tahmin etti! ''Net olarak söylüyorum, bunu herkes bilsin!''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.03.2024 16:55
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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin ligdeki durumuyla ilgili konuşarak Galatasaray maçının skoru hakkında tahminde bulundu.

Aziz Yıldırım, Galatasaray-Fenerbahçe maçının skorunu tahmin etti! ''Net olarak söylüyorum, bunu herkes bilsin!''

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'dan ligin kaderini değiştirecek Galatasaray-Fenerbahçe maçına özel bir tahmin geldi.

"GALATASARAY'I YENER ŞAMPİYON OLURUZ"

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Aziz Yıldırım, "Bu formu devam ettirirlerse Galatasaray'ı, Galatasaray'ın stadında yener ve şampiyon oluruz. Net olarak söylüyorum. Bunu herkes bilsin." dedi.

TRABZONSPOR MAÇI HAKKINDA AÇIKLAMA

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Aziz Yıldırım, "Trabzon’un kendi özel durumu, pozisyonu var. Trabzon’da 300 bin insan yaşıyor. 3 milyon da Trabzon’un dışında Trabzonlu var. Trabzon’un bu bereketini dışardaki 3 milyon yiyor, 300 bin ise eziyet çekiyor. Trabzonspor dışında mücadele edebilecekleri vakit geçirebilecekleri bir olay yok. Onun için bu olayların orada olması gayet doğal. Burada devlete iş düşüyor. Bunu sosyolojik olarak incelemeleri ve oraya el atmaları lazım. Oradaki insanlara iş yaratmak lazım veya başka bir şey yaratmak lazım ki o insanlar bunlarla meşgul olsun. Yalnız spor diyerek stadyuma gelerek sahaya atlayacağız falan fikrinden uzaklaşsınlar. Aksi halde bu çözülmez." ifadelerini kullandı.

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