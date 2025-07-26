SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Aziz Yıldırım'ı çıldırttılar! Herkes bu videoyu paylaşıyor: Ne devlet dinlerim ne polis dinlerim!

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısına eski başkan Aziz Yıldırım'ın çileden çıktığı görüntüler damga vurdu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde sinirlendiği görülen Yıldırım'ın "Herkes saygılı olacak. Bak ne devlet dinlerim ne polis ne adalet dinlerim haberiniz olsun! Ayıp ya." ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Eylül ayında Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapacak olan Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran da katıldı.

AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ DAMGA VURDU

Yüksek tansiyon ve gergin bir ortamda geçen Yüksek Divan Kurulu'nda eski başkan Aziz Yıldırım'ın açıklamaları damga vurdu.

Aziz Yıldırım ı çıldırttılar! Herkes bu videoyu paylaşıyor: Ne devlet dinlerim ne polis dinlerim! 1

SOSYAL MEDYADA HERKES ONU PAYLAŞIYOR

Salonda yükselen tansiyon sonrası sinirlendiği görülen Yıldırım'ın yaptığı açıklama, sosyal medyada en çok paylaşılan gönderiler arasına girdi.

Aziz Yıldırım ı çıldırttılar! Herkes bu videoyu paylaşıyor: Ne devlet dinlerim ne polis dinlerim! 2

"BAK NE DEVLET DİNLERİM NE POLİS"

Söz konusu görüntülerde çileden çıkan Yıldırım'ın "Herkes saygılı olacak. Bak ne devlet dinlerim ne polis ne adalet dinlerim haberiniz olsun! Ayıp ya." dediği duyuldu.

Aziz Yıldırım ı çıldırttılar! Herkes bu videoyu paylaşıyor: Ne devlet dinlerim ne polis dinlerim! 3

Yıldırım'ın bu sözleri hangi olay nedeniyle ve kime söylediği ise bilinmiyor.

İlginizi Çekebilir

Aziz Yıldırım'dan kongrede olay sözler! "612 milyon Euro borç bıraktıysam şerefsizim!"

Aziz Yıldırım'dan kongrede olay sözler! "612 milyon Euro borç bıraktıysam şerefsizim!"

 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan taraftarlara transfer müjdesi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan taraftarlara transfer müjdesi!

 Fenerbahçe kongresinde olay! Ali Koç ile tartıştı, Aziz Yıldırım araya girdi! "Küfür etmedi, dışarı çıkamaz"

Fenerbahçe kongresinde olay! Ali Koç ile tartıştı, Aziz Yıldırım araya girdi! "Küfür etmedi, dışarı çıkamaz"
Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aziz Yıldırım'dan Victor Osimhen açıklaması! "Fenerium'a gitmiş 45 numaralı forma almış"Aziz Yıldırım'dan Victor Osimhen açıklaması! "Fenerium'a gitmiş 45 numaralı forma almış"
Aziz Yıldırım'dan kongrede olay sözler! "612 milyon Euro borç bıraktıysam şerefsizim!"Aziz Yıldırım'dan kongrede olay sözler! "612 milyon Euro borç bıraktıysam şerefsizim!"
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmralı'da Abdullah Öcalan'ın yanında oturuyordu! Tahliye edildi

İmralı'da Abdullah Öcalan'ın yanında oturuyordu! Tahliye edildi

İETT otobüsü kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı!

İETT otobüsü kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı!

Aziz Yıldırım'dan Victor Osimhen açıklaması! "Fenerium'a gitmiş 45 numaralı forma almış"

Aziz Yıldırım'dan Victor Osimhen açıklaması! "Fenerium'a gitmiş 45 numaralı forma almış"

Aziz Yıldırım: "Ne devlet dinlerim ne polis dinlerim!"

Aziz Yıldırım: "Ne devlet dinlerim ne polis dinlerim!"

Okan Buruk'a rağmen Beşiktaş'ı seçti! Kerem Aktürkoğlu sözleşme teklifini kabul etti...

Okan Buruk'a rağmen Beşiktaş'ı seçti! Kerem Aktürkoğlu sözleşme teklifini kabul etti...

Aziz Yıldırım'dan kongrede olay sözler! "612 milyon Euro borç bıraktıysam şerefsizim!"

Aziz Yıldırım'dan kongrede olay sözler! "612 milyon Euro borç bıraktıysam şerefsizim!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.