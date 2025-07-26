Aziz Yıldırım'ı çıldırttılar! Herkes bu videoyu paylaşıyor: Ne devlet dinlerim ne polis dinlerim!

Eylül ayında Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapacak olan Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran da katıldı.

AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ DAMGA VURDU

Yüksek tansiyon ve gergin bir ortamda geçen Yüksek Divan Kurulu'nda eski başkan Aziz Yıldırım'ın açıklamaları damga vurdu.

SOSYAL MEDYADA HERKES ONU PAYLAŞIYOR

Salonda yükselen tansiyon sonrası sinirlendiği görülen Yıldırım'ın yaptığı açıklama, sosyal medyada en çok paylaşılan gönderiler arasına girdi.

"BAK NE DEVLET DİNLERİM NE POLİS"

Söz konusu görüntülerde çileden çıkan Yıldırım'ın "Herkes saygılı olacak. Bak ne devlet dinlerim ne polis ne adalet dinlerim haberiniz olsun! Ayıp ya." dediği duyuldu.

Yıldırım'ın bu sözleri hangi olay nedeniyle ve kime söylediği ise bilinmiyor.