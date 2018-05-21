Aziz Yıldırım'ın en kötü serisi

1998 yılının şubatında göreve gelen Yıldırım, 20 yılda 6 kez şampiyonluk gördü. Sarı-lacivertlilerde profesyonel dönemde en fazla şampiyonluk yaşayan başkan olan Yıldırım, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında takımının şampiyonluğuna şahit oldu.

