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Aziz Yıldırım'ın en kötü serisi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.05.2018 07:40 | Son Güncelleme

Başkan Aziz Yıldırım, 20 yıllık başkanlık süresinde şampiyon olunmayan en uzun seriyi yaşadı.

Aziz Yıldırım'ın en kötü serisi

1998 yılının şubatında göreve gelen Yıldırım, 20 yılda 6 kez şampiyonluk gördü. Sarı-lacivertlilerde profesyonel dönemde en fazla şampiyonluk yaşayan başkan olan Yıldırım, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında takımının şampiyonluğuna şahit oldu.

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Anahtar Kelimeler:
aziz yıldırım Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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