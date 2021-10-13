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Aziz Yıldırım'ın gurur dolu günü

13.10.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Düzce'de adının verildiği caddeyi ziyaret etti. Yıldırım, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile görüştü. Aziz Yıldırım, büyüdüğü şehirde isminin caddeye verilmesinden dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

Aziz Yıldırım'ın gurur dolu günü

Düzce'de Terminal bölgesinden Aydınpınar Caddesi'ne kadar yeni yapılan caddeye, çocukluk yıllarını bu şehirde geçiren Aziz Yıldırım'ın ismi verildi. Aziz Yıldırım şehre gelerek, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye caddeye isminin verilmesinden dolayı teşekkür etti.

"ÇOK DEĞİŞMİŞ"

Caddede Başkan Özlü ile gezintiye çıkan Aziz Yıldırım, "Düzce'yi yürüyerek gezersek, daha iyi nereye çıktığını anlayabilirim. Benim büyüdüğüm ve spora başladığım şehir. Adımın bir bulvara verilmesi beni ayrıca gururlandırdı" diye konuştu.

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Aziz Yıldırım Fenerbahçe Futbol Kulübü
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