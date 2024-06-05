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Aziz Yıldırım'ın iddiaları çok konuşulmuştu, Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi! "Eğer bir tanesini ispat ederse..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.06.2024 08:10
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Ali Koç'un karşısında başkan adaylığını açıklayan Sarı-Lacivertliler'in efsane isimlerinden Aziz Yıldırım, Koç'un listesin bulunan Acun Ilıcalı için de çok konuşulacak iddialar ortaya atmıştı. Yıldırım'ın bu sözleri sonrası Acun Ilıcalı da bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Aziz Yıldırım'ın iddiaları çok konuşulmuştu, Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi! "Eğer bir tanesini ispat ederse..."

Fenerbahçe'de tekrar başkan adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde bulunan Acun Ilıcalı için çok çarpıcı iddialar ortaya atmıştı.

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamalarda Ilıcalı için Dominik'te 'FETÖ'cülere pasaport veriyormuş! Çağırdım. Yapma. senin için kötü olacak' dedim. 'Ya ben yaplıyorum etmiyorum falan.' Ama var bir şeyler. Onun için fazla konuşmasın.

Adnan hoca konusuna girersem, sokağa çıkamaz öyle. Adnan hoca meselesinde onun için oturdum polis fezlekesini okudum. 3 bin 500 sayfa. Orada suçlanan insanların yüzde 20'si 'Bizi Adnan hocayla Acun tanıştırdı' iddialarında bulunmuştu.

"BİR TANESİNİ İSPAT ETSİN..."

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Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkındaki bu sözlerine yanıt veren Acun Ilıcalı sert ifadeler kullandı. Yıldırım'ı iddialarını kanıtlamaya davet eden Ilıcalı, "Aziz Yıldırım bu iddiaların bir tanesini ispat etsin, beni bir daha buralarda görmeyeceksiniz. Öyle iftiralar atılıyor ki kendimi Escobar gibi hissetmeye başladım." dedi.

"DÜŞMANIM İÇERİDEYMİŞ"

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Fenerbahçe için her şeyi göze aldığını söyleyen Ilıcalı, "Benim hayatım çok iyiydi. Çok mutluydum. Ancak ben Fenerbahçe için elimi taşın altına koydum. Bir gün bile, 'Ya rakip takım taraftarları bana zarar verir mi?' diye düşünmedim. Ama bir şey fark ettim. Meğer benim düşmanım dışarıda değil içerideymiş." sözlerini sarf etti.

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