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Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alacak isimler belli oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.05.2024 18:55
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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 9 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde yönetim kurulu üyelerini açıkladı.

Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alacak isimler belli oldu

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 9 Haziran'da gerçekleşecek. Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulunda yer alacak isimler belli oldu.

Yıldırım listesinde şu isimler yer alıyor:

"Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Emin Selim Akgül, Mustada Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim, Tuna Akın"

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Aziz Yıldırım fenerbahçe
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