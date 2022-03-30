Aziz Yıldırım kalp ameliyatı oldu! Fenerbahçe'den 'geçmiş olsun' mesajı

Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım kalp ameliyatı oldu. Sarı-Lacivertlilerin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, Yıldırım hakkındaki son gelişmeyi paylaştı.

Twitter hesabından açıklama yapan Mosturoğlu, "Aziz Başkan başarılı bir by-pass ameliyatı geçirmiştir. Mücadele dolu hayatında karşılaştığı her zorluktan yüreği ve başı dik çıkan başkanımız bunun da üstesinden gelecektir. Dualarımız Aziz başkanla." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, bugün bypass ameliyatı olan eski başkanlardan Aziz Yıldırım için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten, "Eski Başkanımız Aziz Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerimizle" başlığıyla yapılan açıklamada, "Bugün bypass ameliyatı olduğunu öğrendiğimiz eski Başkanımız Aziz Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşması temennilerimizle acil şifalar diliyoruz" denildi.

