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Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! "Ali Koç'la kriz kapıda" iddiaları sonrası açıkladı

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacağına dair iddialar sosyal medyada gündem yaratmıştı. Aydın Cingöz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Aziz Yıldırım krizinin kapıda olduğunu iddia ederken, Yıldırım'dan ise jet açıklama geldi.

Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! "Ali Koç'la kriz kapıda" iddiaları sonrası açıkladı
Devrim Karadağ

Aziz Yıldırım'la ilgili ortaya atılan iddialar gündem yaratmıştı. Sansürsüz Futbol YouTube kanalında konuşan Aydın Cingöz, Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım krizinin kapıda olduğunu iddia etmiş, “Aziz Yıldırım bence sahne alacak. Ligin bitimini bekliyor diye düşünüyorum. Şampiyonluğun belli olmasından sonra Aziz Yıldırım’ın konuşacağını düşünüyorum. Bunu bilgiye dayalı söylüyorum” demişti.

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AZİZ YILDIRIM'DAN JET AÇIKLAMA

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, önümüzdeki günlerde açıklama yapacağına dair iddialar sonrası sessizliğini bozdu.

Fenerbahçe eski Başkanı Yıldırım, isminin kullanılarak yapılan haberleri yalanladı. Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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"Bugün sosyal medyada, önümüzdeki günlerde açıklama yapacağıma dair bir takım paylaşımlar yapılmaktadır. Bu bilgiler doğru değildir. Benim şu an için bir açıklama planım bulunmamaktadır. Bu tip asılsız paylaşımlara itibar edilmemesini ve etkileşim almak uğruna ismimin kullanılmamasını kamuoyundan rica ederim."

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Ali Koç fenerbahçe
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