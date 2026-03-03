SPOR

Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran şampiyonluk çıkışı

Fenerbahçe'de Antalyaspor beraberliği sonrası zirve yolunda yaşanan kaygıya, efsane başkan Aziz Yıldırım’dan yanıt geldi. Galatasaray’ın Alanyaspor galibiyetiyle farkı 4’e çıkardığı haftada camiadaki karamsarlığı dağıtan Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün genlerinde "imkansız" denilen geri dönüşlerin olduğunu vurguladı. İşte Yıldırım'ın o sözleri...

Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, lider Galatasaray ile puan farkının 4'e çıkması üzerine camiaya seslendi. Yıldırım, geçmişteki başarıları hatırlatarak, yarışın henüz bitmediğini ve Galatasaray'ı zorlu bir fikstürün beklediğini vurguladı.

"AH VAH ETMEYE GEREK YOK"

Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! Fenerbahçe yi ayağa kaldıran şampiyonluk çıkışı 1

Antalyaspor beraberliği sonrası zirve yolunda yara alan Fenerbahçe için karamsarlığa kapılmamak gerektiğini belirten Yıldırım, Sports Digitale'den Murat Zorlu'ya konuştu. Geçmişte 9 puan geriden gelerek elde edilen şampiyonluğu hatırlatan Yıldırım, sarı-lacivertli camiaya moral aşıladı. Yıldırım, "Fenerbahçe zamanında 9 puan geriden gelip şampiyon oldu. Ah vah etmeye gerek yok" dedi.

GALATASARAY’IN ZORLU FİKSTÜRÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! Fenerbahçe yi ayağa kaldıran şampiyonluk çıkışı 2

Galatasaray'ın fikstüründeki kritik maçlara vurgu yapan Aziz Yıldırım, "Galatasaray daha Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanına gidecek. Her şeyi geçtim, bizimle de maçları var. Bunların zaten hepsini kazanıyorsa şampiyon olsun." açıklamasında bulundu.

Aziz Yıldırım son dakika Şampiyonluk fenerbahçe galatasaray
