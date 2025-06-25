Aziz Yıldırım üyelerle buluştu, toplantıda söyledikleri olay oldu: Herkes kendine gelsin... Ali Koç'a Galatasaray üzerinden gönderme!

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Ataşehir’de yaklaşık 400 genç kongre üyesiyle bir araya geldi. Toplantıda, kulübün geleceği için fikir alışverişinde bulunuldu.

Yıldırım, yaptığı konuşmada, “Buraya Fenerbahçe’nin geleceğini konuşmak için geldik. Lütfen benim üzerimden seçim sürecini yorumlamayın. İki yıllık geçiş süreci ayrı bir mesele. Asıl konu, Fenerbahçe’yi eski günlerine döndürmek için neler yapılması gerektiğini tartışmak. Anadolu’da bir zamanlar var olan, ama bugün kaybolan birçok spor kulübü var. Fenerbahçe’ye sahip çıkın” dedi.

GALATASARAY GÖNDERMESİ

Yıldırım, “Diğer kulüpler bizi 10 yıl geçti. İsim vermiyorum, ama bu fark 5 yıl sonra 20 yıla çıkacak. O zaman geri dönüş mümkün olmayabilir. Anadolu’da yok olan kulüpler gibi olabiliriz. Gençler bir araya gelmeli, vizyon oluşturmalı ve gereken adımları atmalı” şeklinde konuştu.

“HERKES KENDİNE GELSİN”

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Herkes kendine gelsin, Fenerbahçe’ye sahip çıksın, bana değil. Eğer beni zorlarsanız, hiçbir Fenerbahçe platformuna katılmam. Hepinizin elinizi taşın altına koymasını istiyorum.”

“BENİM ÜZERİMDEN SEÇİM YÜRÜTMEYİN”

Son olarak Yıldırım, “Gençler birleşmeli, vizyon ortaya koymalı ve Fenerbahçe için gerekenleri yapmalı. Beni bırakın. Benimle oyun oynarsanız, bir gün çıkar, kamuoyunun önünde ‘Yokum’ derim ve umutlarınız biter. Benim üzerimden başkanlık ya da seçim konuşmayın. Lütfen, rica ediyorum, Fenerbahçe’ye sahip çıkın” diyerek sözlerini tamamladı.