Azize dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kartal, Azize'nin sırrını öğreniyor mu? Azize 3. son bölüm izle

Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'u buluşturan Azize dizisi 4. bölümüyle 10 Aralık Salı akşamı Kanal D'de olacak. Azize 4. bölümde Kartal artık iyiden iyiye Azize'nin bir sır sakladığını anlıyor. Azize evden gitmek istediğini söylese de Kartal buna inanmıyor.

Azize'nin o evde kalmak için iyi bir sebebi olduğuna emindir. Balkan ise herkesin ortak problemidir. Bir kısım Balkan'ın uyanmasını istese de diğer kısım Balkan'ın sorun olacağını düşünür. Zira Balkan uyanırsa işlerin baş1ına o geçecektir. Alpanlar kendi içlerinde ayrılmışlardır.

Azize yeni bölümüyle 10 Aralık Salı 20.00'da Kanal D'de!

AZİZE 3. SON BÖLÜM KONUSU

3 Aralık 2019 Salı günü yayınlanan Azize'nin 3. bölümünde, Azize, ailesinin intikamını almak istediği Balkan'ı Kartal'ın zoruyla iyileştirmekle görevlidir. Alpanların evinde sıkışıp kalan Azize, kardeşini son kez görebilmek için kaçmanın yollarını arar. Alpanların evinden çıkmanın yollarını arayan Azize Kartal'ın gözetimindedir. Kartal ise giderek çekimine kapıldığı Azize’nin gerçek kimliğine ulaşmak üzeredir. Asya, Kartal ve Azize'nin arasındaki çekimin farkındadır ve Kartal için Azize'ye karşı adeta savaş başlatır. Balkan'ın yaşadığını sır gibi saklayan Kartal, abisine bunu yapanlarla Azize'nin bir bağlantısı olup olmadığını araştırır. Barbaros, Azize'nin hastaneden tanıdığı bir hemşireyi rehin alarak Azize hakkında bilgi toplamaya çalışır.