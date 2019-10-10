Azize dizisine hangi oyuncu katıldı? İşte Azize'nin oyuncu kadrosu

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in yer aldığı, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'in kaleme aldığı Azize, yakında Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.

İmkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşkı izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan Azize, yakında Kanal D'de başlıyor!

FRAGMANI MERAK UYANDIRDI

Geçtiğimiz günlerde dizinin fragmanı yayınlaşmış ve diziyle ilgili derin ipuçları vermeyen fragman seyircide merak uyandırmıştı. Hande Erçel ve Buğra Gülsoy hayranları heyecanlarını sosyal medyada dile getirdi.

Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Azize' ekrana gelmek için gün sayıyor. Çekimleri devam eden diziye yeni oyuncular da katıldı. 'Azize'nin kadrosuna Cenk Kangöz, Selen Öztürk, Mustafa Avkıran ve Orhan Kılıç dahil oldu.

CENK KANGÖZ KİMDİR?

Cenk Kangöz, 1947 yılında İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk kariyerine 'Kolpaçino' filmi ile başlayan Kangöz sonrasında 'Fatmagül’ün Suçu Ne?', 'Kurtlar Vadisi Pusu', 'Kördüğüm' ve 'Medcezir' gibi dizilerde rol almıştır.