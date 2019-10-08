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Azize dizisine hangi oyuncular katıldı? İşte Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un dizisi Azize'nin oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 08.10.2019 22:38 | Son Güncelleme

Kanal D'nin iddialı dizisi Azize'nin oyuncu kadrosu belli oluyor. Diziye yeni oyuncular da katıldı. Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'u buluşturan dizide imkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikayesi anlatılacak. Peki Azize ne zaman başlıyor? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Azize dizisi 1. bölüm fragmanı.

Azize dizisine hangi oyuncular katıldı? İşte Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un dizisi Azize'nin oyuncu kadrosu

Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Azize' ekrana gelmek için gün sayıyor. Çekimleri devam eden diziye yeni oyuncular da katıldı. 'Azize'nin kadrosuna Cenk Kangöz, Selen Öztürk, Mustafa Avkıran ve Orhan Kılıç dahil oldu.

CENK KANGÖZ KİMDİR?
Cenk Kangöz, 1947 yılında İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk kariyerine 'Kolpaçino' filmi ile başlayan Kangöz sonrasında 'Fatmagül’ün Suçu Ne?', 'Kurtlar Vadisi Pusu', 'Kördüğüm' ve 'Medcezir' gibi dizilerde rol almıştır.

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SELEN ÖZTÜRK KİMDİR?
Selen Öztürk 1980 yılında İzmir'de doğmuştur. Oyunculuk kariyerine tiyatroyla başlayan Öztürk, birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Televizyon ekranlarında 'Serçe Sarayı', 'Çilek', 'Benim Adım Gültepe', 'Kara Yılan', 'Hatırla Gönül', 'Şarkılar Susmasın', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi çok sayıda projeyle bulunmuştur.
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ORHAN KILIÇ KİMDİR?
Mustafa Avkıran, 1974 yılında Almanya'da doğmuştur. Oynadığı ilk tiyatro oyunuyla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştır. Televizyon ekranlarında 'Zehirli Sarmaşık', 'Aşk Bir Hayal', 'Dalga Kıran', 'Sağır Oda', 'Güz Yangını' ve 'Elveda Rumeli' projeleriyle yer almıştır.
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MUSTAFA AVKIRAN KİMDİR?
Orhan Kılıç, 1963 yılında Gaziantep'te dünyaya gelmiştir. 'Sevdam Alabora', 'Filinta Bin Yılın Şafağında', 'Kuzey Güney', 'Av Mevsimi', 'Mutluluk', 'Yaprak Dökümü', 'Ezo Gelin', 'Kayıt Dışı', 'Kınalı Kar', 'Kurşun Kalem', 'Yılan Hikayesi' gibi birçok projede yer almıştır.
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FRAGMANI MERAK UYANDIRDI
Geçtiğimiz günlerde dizinin fragmanı yayınlaşmış ve diziyle ilgili derin ipuçları vermeyen fragman seyircide merak uyandırmıştı. Hande Erçel ve Buğra Gülsoy hayranları heyecanlarını sosyal medyada dile getirdi.


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