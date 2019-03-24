Azra Akın paylaştı 'Kalbimi çalan iki adam'

Geçtiğimiz Kasım ayında annelik sevincini yaşayan Azra Akın, eşi Atakan Koru ile oğlu Demir'in fotoğrafını çekerek Instagram hesabından duygusal bir notla paylaştı.
Azra Akın fotoğrafı 'Kalbimi çalan iki adam' notuyla paylaştı. Akın'ın paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni aldı.
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