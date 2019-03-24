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Azra Akın paylaştı 'Kalbimi çalan iki adam'

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 24.03.2019 23:05 | Son Güncelleme

2002 Türkiye güzeli ve aynı zamanda 2002 Miss Universe Kainat Güzeli Azra Akın, oğlu Demir ve eşi Atakan Koru'nun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Azra Akın paylaştı 'Kalbimi çalan iki adam'

Geçtiğimiz Kasım ayında annelik sevincini yaşayan Azra Akın, eşi Atakan Koru ile oğlu Demir'in fotoğrafını çekerek Instagram hesabından duygusal bir notla paylaştı.

Azra Akın fotoğrafı 'Kalbimi çalan iki adam' notuyla paylaştı. Akın'ın paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

azra

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