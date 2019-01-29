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B.B. Erzurumspor Kasımpaşa’dan Eduok ile anlaştı

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 29.01.2019 07:38 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa'nın Nijeryalı futbolcusu Samuel Eduok ile anlaştı.

B.B. Erzurumspor Kasımpaşa’dan Eduok ile anlaştı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, uzun süredir transferi için uğraştığı Kasımpaşa'nın Nijeryalı futbolcusu Samuel Eduok prensipte anlaştı. Eduok 30 Ocak Çarşamba günü akşam saatlerinde Erzurum'a gelerek sağlık kontrolünde geçip, 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Mavi-beyazlılar, Kasımpaşa'ya 400 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Eduok bu sezon Süper Lig’de 18 maçta 5 gol, 1 asistle oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
bb erzurumspor Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Samuel Eduok

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