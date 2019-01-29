B.B. Erzurumspor Kasımpaşa’dan Eduok ile anlaştı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, uzun süredir transferi için uğraştığı Kasımpaşa'nın Nijeryalı futbolcusu Samuel Eduok prensipte anlaştı. Eduok 30 Ocak Çarşamba günü akşam saatlerinde Erzurum'a gelerek sağlık kontrolünde geçip, 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Mavi-beyazlılar, Kasımpaşa'ya 400 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Eduok bu sezon Süper Lig’de 18 maçta 5 gol, 1 asistle oynadı.
Moses'tan övgü dolu sözler!
'Hak ederek kazanma misyonumuzda var'
Drogba G.Saray'ı unutmadı
'CAS, 2010/11 şampiyonluğumuzu tescilledi'
Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor!
G.Saray'a sürpriz forvet! Boyu 2,01...
Volkan Şen'in yeni takımını açıkladı!
Moussa Sow ilk idmanına çıktı
Inter'den Mesut Özil teklifine ret
Beşiktaş'ta ayrılık!
Trabzonspor’u altyapısı sırtlıyor
Altınordu İtalya’ya açıldı
Moussa Sow Gazişehir Gaziantep'te
İşte Hannover'in yeni hocası
Ümit Özat patladı! 'Ya düzen değişecek ya da...'
Ozan Kabak ilk maçında dağıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum