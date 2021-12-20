Baba dizisi ne zaman başlıyor? Baba dizisi oyuncuları kimler ve konusu nedir?

Ekranlarda yeni başlayacak olan Baba dizisinin yayın tarihi ve ayrıntıları merak ediliyor. Show TV'de yayınlanacak olan dizi Anadolu'dan gelen Saruhan ailesinin hikayesini anlatıyor. Peki Baba dizisi ne zaman başlıyor?

BABA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ay Yapım imzalı Baba dizisinin yönetmenliğini Çağrı Bayrak üstlenmekte. Senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı dizi aksiyon, dram türünde olacak. İlgiyle takip edilen dizinin yayın tarihi merak ediliyor. Baba dizisinin tanıtım fragmanının yayınlanmasından sonra ilk bölüm tarihi araştırılmaya başlandı ancak henüz ilk bölüm tarihi ve yayın günü belli olmadı.

BABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Taner Rumeli -

Nihan Okutucu -

Cem Uslu -

Zeynep Tuğçe Bayat -

Özge Özacar -

Beril Pozam -

Damlasu İkizoğlu -

BABA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ay Yapım imzalı aksiyon, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Baba'da başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş paylaşmakta. Dizi, Anadolu'dan gelen Saruhan ailesinin hikayesini konu alacak. Dizi kadrosu yavaş yavaş şekillenecek. Tüm kadro belli olduğunda ise sayfamızda yer vereceğiz.

