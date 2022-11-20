Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz paylaştı! Ünlü oyuncu Yargı'dan ayrıldı

Reyting rekortmeni dizi Yargı, televizyon yolculuğuna dolu dizgin devam ediyor. Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan ve Pınar Çağlar Gençtürk'ün başrollerinde yer aldığı Yargı'da son yaşanan ayrılık da hem dizinin hayranlarını hem de seti üzüntüye uğrattı.

ÜNLÜ OYUNCU VEDA ETTİ

Ay Yapım imzalı diziye konuk oyuncu olarak katılan Yurdaer Okur, performansı ile büyük beğeni toplamıştı.

Ünlü oyuncu yapımdan ayrıldı.

PINAR DENİZ PAYLAŞTI

Dizide Ceylin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Pınar Deniz de sosyal medya hesabından Yurdaer Okur'un diziye vedasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Hayranları Deniz'in paylaşımına çok sayıda yanıt verdi.