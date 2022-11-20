MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz paylaştı! Ünlü oyuncu Yargı'dan ayrıldı

Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz paylaştı! Ünlü oyuncu Yargı'dan ayrıldı

20.11.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de pazar akşamları seyirciyle buluşan Yargı dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Yargı'da rol aldığı 2 bölüm boyunca oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Yurdaer Okur, diziye veda etti. Okur'un vedasını, Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, Instagram hesabından paylaştı.

Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz paylaştı! Ünlü oyuncu Yargı'dan ayrıldı

Reyting rekortmeni dizi Yargı, televizyon yolculuğuna dolu dizgin devam ediyor. Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan ve Pınar Çağlar Gençtürk'ün başrollerinde yer aldığı Yargı'da son yaşanan ayrılık da hem dizinin hayranlarını hem de seti üzüntüye uğrattı.

ÜNLÜ OYUNCU VEDA ETTİ

Ay Yapım imzalı diziye konuk oyuncu olarak katılan Yurdaer Okur, performansı ile büyük beğeni toplamıştı.

636e08ddebc83031b80a306f

Ünlü oyuncu yapımdan ayrıldı.

636e08dcebc83031b80a3056

PINAR DENİZ PAYLAŞTI

Dizide Ceylin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Pınar Deniz de sosyal medya hesabından Yurdaer Okur'un diziye vedasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Hayranları Deniz'in paylaşımına çok sayıda yanıt verdi.

yyy

Bomba yorum! 'Kız çıplak olmak istemiş' Bomba yorum! 'Kız çıplak olmak istemiş'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aldatmak dizisinin 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Ozan, Yeşim'e ateş püskürdü: "Defol buradan"Aldatmak dizisinin 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Ozan, Yeşim'e ateş püskürdü: "Defol buradan"
'Bu gidişle eskort olacağım' demişti! Yatak pozlarını paylaştı'Bu gidişle eskort olacağım' demişti! Yatak pozlarını paylaştı
"Kaç yaşında milli oldun?" itirafı! Rıdvan Dilmen'in yanıtı..."Kaç yaşında milli oldun?" itirafı! Rıdvan Dilmen'in yanıtı...
Anahtar Kelimeler:
Pınar Deniz Yurdaer Okur Yargı dizisi abd doları

En Çok Okunan Haberler

Abdurrahim Albayrak'ın torunu feci şekilde can verdi!

Abdurrahim Albayrak'ın torunu feci şekilde can verdi!

İstiklal'de tepki çeken video: Bombalı paket şakası iddiası

İstiklal'de tepki çeken video: Bombalı paket şakası iddiası

Taraftar sevinçten çılgına döndü! Bu kez o Galatasaray'ın kapısını çaldı 'Gelmeye hazırım'

Taraftar sevinçten çılgına döndü! Bu kez o Galatasaray'ın kapısını çaldı 'Gelmeye hazırım'

Bölgesel asgari ücret önerisi... İşte patronların istediği rakam

Bölgesel asgari ücret önerisi... İşte patronların istediği rakam

O anlar sosyal medyadan paylaşıldı! Testi başarıyla geçti

O anlar sosyal medyadan paylaşıldı! Testi başarıyla geçti

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atıldı!

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atıldı!

İlginizi Çekebilir

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.