Baba dizisinin Kadir Saruhanlı'sı Tolga Sarıtaş'ın büyük aşkına bakın! Muhteşem Yüzyıl'ın güzel yıldızı çıktı

Aslen Sivaslı olan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, yalnızca yakışıklılığıyla değil, üstün rol kabiliyetiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Kariyerine, 2009 yılında yer aldığı Bahtı Kara filmiyle başlayan yıldız, şimdilerde Baba dizisindeki performansıyla büyük beğeni topluyor. Baba dizisinde Haluk Bilginer ile başrolü paylaşan genç oyuncu, özel hayatıyla da adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Tolga Sarıtaş'ın bir dönem büyük bir aşk yaşadığı oyuncuyu görenler şaşıp kalıyor.

31 yaşındaki Tolga Sarıtaş, İstanbul Üniversitesi'nde Coğrafya bölümünden mezun oldu.

Esenyurt Belediye Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi alan yıldız, müziğe de ilgi duydu.

Grup Omega isimli müzik grubunda bateristlik ve gitaristlik yapan Tolga Sarıtaş, aynı zamanda Özlem Tekin'in Kimse Bilmez klibinde de yer almıştı.

Arka Sokaklar, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kayıp Şehir, 20 Dakika ve Güneşin Kızları gibi yapımlarda rol alan Tolga Sarıtaş, kısa sürede ekranların aranan yüzü oldu.

DİZİDEKİ YENGESİYLE AŞK YAŞAMIŞ

Tolga Sarıtaş, 2011-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Şehzade Cihangir karakteriyle seyircinin gönlüne taht kurdu.

Doğuştan kambur bir şehzadeyi canlandıran Tolga Sarıtaş, Şehzade Mustafa'nın ölüm sahnesinde gösterdiği oyunculuk performansıyla, milyonları gözyaşlarına boğmuştu.

Kameralar ardındaki yaşamı merak konusu olan Tolga Sarıtaş; aşkı, Muhteşem Yüzyıl dizisinde bulmuştu.

Yakışıklı oyuncunun, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mustafa'nın eşi Mihrünnisa Hatun karakterini canlandıran Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığını duyanlar şaşıp kaldı.

Ünlü çiftin beraberliği, magazin basınında büyük ses getirmişti.

Tolga Sarıtaş, sonrasında modacı Zeynep Mayruk ile yeni bir aşka yelken açtı.

Zeynep Mayruk ile ilişkisi 3 yıl süren Tolga Sarıtaş'ın, modacı sevgilisiyle nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

Berrak Tüzünataç ise yıllar sonra Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi Zeynep Mayruk ile iş ortağı olmuş, bu ortaklık magazin aleminde şaşkınlıkla karşılanmıştı.



