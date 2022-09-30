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Baba dizisinin Kadir Saruhanlı'sı Tolga Sarıtaş'ın büyük aşkına bakın! Muhteşem Yüzyıl'ın güzel yıldızı çıktı

30.09.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haluk Bilginer, Özge Yağız, Tolga Sarıtaş, Taner Rumeli gibi isimlerin başrolde yer aldığı Baba dizisi, her hafta izleyici ekrana kilitlemeye devam ediyor. Baba dizisinde hayat verdiği 'Kadir Saruhanlı' karakteriyle seyirciden tam puan alan yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş'ın geçmişte büyük bir aşk yaşadığı oyuncu bakın kim çıktı.

Baba dizisinin Kadir Saruhanlı'sı Tolga Sarıtaş'ın büyük aşkına bakın! Muhteşem Yüzyıl'ın güzel yıldızı çıktı

Aslen Sivaslı olan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, yalnızca yakışıklılığıyla değil, üstün rol kabiliyetiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Kariyerine, 2009 yılında yer aldığı Bahtı Kara filmiyle başlayan yıldız, şimdilerde Baba dizisindeki performansıyla büyük beğeni topluyor. Baba dizisinde Haluk Bilginer ile başrolü paylaşan genç oyuncu, özel hayatıyla da adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Tolga Sarıtaş'ın bir dönem büyük bir aşk yaşadığı oyuncuyu görenler şaşıp kalıyor.

Baba dizisinin Kadir Saruhanlı'sı Tolga Sarıtaş'ın büyük aşkına bakın! Muhteşem Yüzyıl'ın güzel yıldızı çıktı

31 yaşındaki Tolga Sarıtaş, İstanbul Üniversitesi'nde Coğrafya bölümünden mezun oldu.

Baba dizisinin Kadir Saruhanlı'sı Tolga Sarıtaş'ın büyük aşkına bakın! Muhteşem Yüzyıl'ın güzel yıldızı çıktı

Esenyurt Belediye Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi alan yıldız, müziğe de ilgi duydu.
Grup Omega isimli müzik grubunda bateristlik ve gitaristlik yapan Tolga Sarıtaş, aynı zamanda Özlem Tekin'in Kimse Bilmez klibinde de yer almıştı.

Baba dizisinin Kadir Saruhanlı'sı Tolga Sarıtaş'ın büyük aşkına bakın! Muhteşem Yüzyıl'ın güzel yıldızı çıktı

Arka Sokaklar, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kayıp Şehir, 20 Dakika ve Güneşin Kızları gibi yapımlarda rol alan Tolga Sarıtaş, kısa sürede ekranların aranan yüzü oldu.

Baba dizisinin Kadir Saruhanlı'sı Tolga Sarıtaş'ın büyük aşkına bakın! Muhteşem Yüzyıl'ın güzel yıldızı çıktı

DİZİDEKİ YENGESİYLE AŞK YAŞAMIŞ

Tolga Sarıtaş, 2011-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Şehzade Cihangir karakteriyle seyircinin gönlüne taht kurdu.

Baba dizisinin Kadir Saruhanlı'sı Tolga Sarıtaş'ın büyük aşkına bakın! Muhteşem Yüzyıl'ın güzel yıldızı çıktı

Doğuştan kambur bir şehzadeyi canlandıran Tolga Sarıtaş, Şehzade Mustafa'nın ölüm sahnesinde gösterdiği oyunculuk performansıyla, milyonları gözyaşlarına boğmuştu.

Baba dizisinin Kadir Saruhanlı'sı Tolga Sarıtaş'ın büyük aşkına bakın! Muhteşem Yüzyıl'ın güzel yıldızı çıktı

Kameralar ardındaki yaşamı merak konusu olan Tolga Sarıtaş; aşkı, Muhteşem Yüzyıl dizisinde bulmuştu.

Baba dizisinin Kadir Saruhanlı'sı Tolga Sarıtaş'ın büyük aşkına bakın! Muhteşem Yüzyıl'ın güzel yıldızı çıktı

Yakışıklı oyuncunun, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mustafa'nın eşi Mihrünnisa Hatun karakterini canlandıran Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığını duyanlar şaşıp kaldı.

Baba dizisinin Kadir Saruhanlı'sı Tolga Sarıtaş'ın büyük aşkına bakın! Muhteşem Yüzyıl'ın güzel yıldızı çıktı

Ünlü çiftin beraberliği, magazin basınında büyük ses getirmişti.

Baba dizisinin Kadir Saruhanlı'sı Tolga Sarıtaş'ın büyük aşkına bakın! Muhteşem Yüzyıl'ın güzel yıldızı çıktı

Tolga Sarıtaş, sonrasında modacı Zeynep Mayruk ile yeni bir aşka yelken açtı.

Baba dizisinin Kadir Saruhanlı'sı Tolga Sarıtaş'ın büyük aşkına bakın! Muhteşem Yüzyıl'ın güzel yıldızı çıktı

Zeynep Mayruk ile ilişkisi 3 yıl süren Tolga Sarıtaş'ın, modacı sevgilisiyle nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

Baba dizisinin Kadir Saruhanlı'sı Tolga Sarıtaş'ın büyük aşkına bakın! Muhteşem Yüzyıl'ın güzel yıldızı çıktı

Berrak Tüzünataç ise yıllar sonra Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi Zeynep Mayruk ile iş ortağı olmuş, bu ortaklık magazin aleminde şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Baba dizisinin Kadir Saruhanlı'sı Tolga Sarıtaş'ın büyük aşkına bakın! Muhteşem Yüzyıl'ın güzel yıldızı çıktı

Baba dizisinin Kadir Saruhanlı'sı Tolga Sarıtaş'ın büyük aşkına bakın! Muhteşem Yüzyıl'ın güzel yıldızı çıktı

Baba dizisinin Kadir Saruhanlı'sı Tolga Sarıtaş'ın büyük aşkına bakın! Muhteşem Yüzyıl'ın güzel yıldızı çıktı


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