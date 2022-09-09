Baba dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Baba dizisi 2. sezon hangi tarihi!

Show TV'nin sevilen dizisi Baba 2. sezonu için gün sayıyor. Bilindiği üzere 15. bölümüyle sezon finali yapan dizinin 2. sezon onayı alınmıştı. Peki, Baba dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Baba dizisinin 2. sezonuna ilişkin merAk edilenler haberimizde...

BABA DİZİSİNİN YENİ SEZONU NE ZAMAN?

Baba dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Show TV'den Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerini paylaştığı Baba dizisine ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

BABA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Baba dizisinin oyuncuları:

Haluk Bilginer,

Tolga Sarıtaş,

Ayda Aksel,

Taner Rumeli,

Deniz Hamzaoğlu,

Hakan Kurdaş,

Beril Pozam,

Özge Özacar,

Bihter Dinçel,

Renan Bilek

BABA DİZİSİ HAKKINDA

Baba dizisinin konusu:

Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep birlikte yaşayan bir ailedir. Ailenin bütün fertleri mütevazi bir hayat sürmektedir. Saruhanlılar, geleneklerine sıkıca tutunmuş sıradan bir Türk ailesi yaşantısı vardır. Saruhanlı ailesinin normal geçen yaşantıları bir anda aldıkları bir haberle zorluklarla dolu yeni hayata dönüşür. Emin, ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

