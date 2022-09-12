Baba eş anlamlısı nedir? Baba kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Baba kelimesi bebeklerin yeni sesler çıkarmaya başladıkları dönemde "ba-ba" seslerinden türetilerek oluşturulmuştur. Tüm dillerde ortak görülen bu çocuk dili, enfantil olarak da geçer. Farsçada "baba/babû", Sanskritçede "baba", Çincede "baba", Yunancada ve Fransızcada "papa" olarak geçer. Türkçede de çocuk dilinden türeyen baba kelimesi Orta Türkçedeki baba kelimesinden evrilmiştir. Çocuk dilinde ba-ba "kalın sesli kişi" anlamına gelir.
Baba kelimesinin anlamına bakacak olursak "çocuğu olmuş erkek" anlamında kullanılmaktadır. Baba kelimesi birçok deyimde kullanılmaktadır. Örnek verecek olursak:
Baba kelimesi, çocuğu olmuş erkek anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca bir çocuğa göre kendisinin oluşumunda etken olan erkek olarak da kullanılmaktadır. Bu anlamlar doğrultusunda baktığımızda baba kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekildedir: