EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Baba eş anlamlısı nedir? Baba kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Baba eş anlamlısı nedir? Baba kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı kelimeler tüm dillerde ortak görülen bir yolla türetilmiştir. Bu kelimelerden birisi de baba kelimesidir. Tüm dillerde ortak görülen çocuk dilinden üretilerek kullanılmaya başlanmıştır. Peki, baba kelimesinin eş anlamı nedir?

Baba eş anlamlısı nedir? Baba kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Baba kelimesi bebeklerin yeni sesler çıkarmaya başladıkları dönemde "ba-ba" seslerinden türetilerek oluşturulmuştur. Tüm dillerde ortak görülen bu çocuk dili, enfantil olarak da geçer. Farsçada "baba/babû", Sanskritçede "baba", Çincede "baba", Yunancada ve Fransızcada "papa" olarak geçer. Türkçede de çocuk dilinden türeyen baba kelimesi Orta Türkçedeki baba kelimesinden evrilmiştir. Çocuk dilinde ba-ba "kalın sesli kişi" anlamına gelir.

Baba kelimesinin anlamına bakacak olursak "çocuğu olmuş erkek" anlamında kullanılmaktadır. Baba kelimesi birçok deyimde kullanılmaktadır. Örnek verecek olursak:

  • Baba adam: Ağırbaşlı, iyiliksever.
  • Baba nasihati: Lendinden küçük ve deneyimsiz olanlara bir konuda öğüt vermek.
Fonksiyon eş anlamlısı nedir? Fonksiyon kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerFonksiyon eş anlamlısı nedir? Fonksiyon kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Baba kelimesinin eş anlamı

Baba kelimesi, çocuğu olmuş erkek anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca bir çocuğa göre kendisinin oluşumunda etken olan erkek olarak da kullanılmaktadır. Bu anlamlar doğrultusunda baktığımızda baba kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekildedir:

  • Ata: Anadolu’da kullanılıp "baba, dede, soy" gibi geçmişte yaşamış soy büyükleri anlamına gelir.
  • Peder: Farsça kökenli olup baba anlamını taşımaktadır. Peder kelimesine yüklenen bir diğer anlam ise papaz, rahiptir.
  • Moruk: Ermenice kökenlidir ve argo niteliği taşımaktadır. Yaşlı erkek anlamına gelen moruk daha çok yaşlı insanlara söylenen argo bir kelimedir.
Çile eş anlamlısı nedir? Çile eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımıÇile eş anlamlısı nedir? Çile eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Babanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Atasını tanımayan kimseyi tanımaz.
  • Bizim peder geçenlerde eski arabayı satıp yenisini almış.
  • Seni görmeyeli uzun zaman oldu moruk.
Asker eş anlamlısı nedir? Asker kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerAsker eş anlamlısı nedir? Asker kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağımlı eş anlamlısı nedir? Bağımlı eş anlamlısı nedir?

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Maliyet 20 bin liraya çıktı, satışlar yarı yarıya düştü!

Maliyet 20 bin liraya çıktı, satışlar yarı yarıya düştü!

İsim vermeden yüklendi! Çok sert sözler: Köksüzlere, kulak asmayın

İsim vermeden yüklendi! Çok sert sözler: Köksüzlere, kulak asmayın

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

Heyecanla bekleniyordu! "Bugün tamamlanacak"

Heyecanla bekleniyordu! "Bugün tamamlanacak"

İlginizi Çekebilir

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.