Baba eş anlamlısı nedir? Baba kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Baba kelimesi bebeklerin yeni sesler çıkarmaya başladıkları dönemde "ba-ba" seslerinden türetilerek oluşturulmuştur. Tüm dillerde ortak görülen bu çocuk dili, enfantil olarak da geçer. Farsçada "baba/babû", Sanskritçede "baba", Çincede "baba", Yunancada ve Fransızcada "papa" olarak geçer. Türkçede de çocuk dilinden türeyen baba kelimesi Orta Türkçedeki baba kelimesinden evrilmiştir. Çocuk dilinde ba-ba "kalın sesli kişi" anlamına gelir.

Baba kelimesinin anlamına bakacak olursak "çocuğu olmuş erkek" anlamında kullanılmaktadır. Baba kelimesi birçok deyimde kullanılmaktadır. Örnek verecek olursak:

Baba adam: Ağırbaşlı, iyiliksever.

Baba nasihati: Lendinden küçük ve deneyimsiz olanlara bir konuda öğüt vermek.

Baba kelimesinin eş anlamı

Baba kelimesi, çocuğu olmuş erkek anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca bir çocuğa göre kendisinin oluşumunda etken olan erkek olarak da kullanılmaktadır. Bu anlamlar doğrultusunda baktığımızda baba kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekildedir:

Ata: Anadolu’da kullanılıp "baba, dede, soy" gibi geçmişte yaşamış soy büyükleri anlamına gelir.

Peder: Farsça kökenli olup baba anlamını taşımaktadır. Peder kelimesine yüklenen bir diğer anlam ise papaz, rahiptir.

Moruk: Ermenice kökenlidir ve argo niteliği taşımaktadır. Yaşlı erkek anlamına gelen moruk daha çok yaşlı insanlara söylenen argo bir kelimedir.

Babanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Atasını tanımayan kimseyi tanımaz.

Bizim peder geçenlerde eski arabayı satıp yenisini almış.

Seni görmeyeli uzun zaman oldu moruk.



