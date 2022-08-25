Fonksiyon eş anlamlısı nedir? Fonksiyonun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Fonksiyon kelimesi, matematik derslerinde ya da iş hayatında sıkça rastladığımız bir kelime. Kullanım alanı oldukça fazla olan fonksiyon kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir. Ancak Türkçe kökenli olan ve fonksiyonla aynı anlama gelen kelimeler de vardır. Fonksiyon kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Fonksiyon kelimesi dilimize sonradan geçmiş kelimelerden biridir. Fransızca “işlev” anlamına gelen "fonction" kelimesinden Türkçeye uyarlanmıştır. Ancak kelimenin asıl kökeninin Latince "functio" sözcüğünden geldiği bilinmektedir.
Bazı kaynaklara göre ise fonksiyon kelimesinin daha da derinlerine inmek mümkündür. Buna göre, kelime günümüzde yazılı örneği bulunmayan bir Hint-Avrupa dili kelimesinden gelmektedir. Kelimenin tam yazımı bilinmemekle birlikte anlamının ise “bilerek yapmak” olduğu düşünülüyor.
Fonksiyon kelimesi, bir işi icra edebilmek, bir şeyi yapabilme kapasitesine sahip olmak demektir. Bu yüzden fonksiyon kelimesinin eş anlamı sözcükler de bu anlamlarda kullanılabilmelidir.
Fonksiyonun eş anlamlısı kelimeleri kelimenin kökeninden yola çıkarak bulmak mümkündür. Etimolojik ve anlamsal bilgilerden yola çıkarak fonksiyon kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük için şu kelimeleri söyleyebiliriz:
Fonksiyon kelimesi ve fonksiyonun eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekildedir: