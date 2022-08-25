Fonksiyon eş anlamlısı nedir? Fonksiyonun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Fonksiyon kelimesi, matematik derslerinde ya da iş hayatında sıkça rastladığımız bir kelime. Kullanım alanı oldukça fazla olan fonksiyon kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir. Ancak Türkçe kökenli olan ve fonksiyonla aynı anlama gelen kelimeler de vardır. Fonksiyon kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Fonksiyon kelimesi dilimize sonradan geçmiş kelimelerden biridir. Fransızca “işlev” anlamına gelen "fonction" kelimesinden Türkçeye uyarlanmıştır. Ancak kelimenin asıl kökeninin Latince "functio" sözcüğünden geldiği bilinmektedir.

Bazı kaynaklara göre ise fonksiyon kelimesinin daha da derinlerine inmek mümkündür. Buna göre, kelime günümüzde yazılı örneği bulunmayan bir Hint-Avrupa dili kelimesinden gelmektedir. Kelimenin tam yazımı bilinmemekle birlikte anlamının ise “bilerek yapmak” olduğu düşünülüyor.

Fonksiyon kelimesi, bir işi icra edebilmek, bir şeyi yapabilme kapasitesine sahip olmak demektir. Bu yüzden fonksiyon kelimesinin eş anlamı sözcükler de bu anlamlarda kullanılabilmelidir.

Fonksiyon kelimesinin eş anlamı nedir?

Fonksiyonun eş anlamlısı kelimeleri kelimenin kökeninden yola çıkarak bulmak mümkündür. Etimolojik ve anlamsal bilgilerden yola çıkarak fonksiyon kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük için şu kelimeleri söyleyebiliriz:

İşlev

Görev

Çalışmak

İş

Fonksiyonun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fonksiyon kelimesi ve fonksiyonun eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekildedir:

İleri sürdüğün bu projenin fonksiyonunu tam olarak kavrayamadığımız için sana herhangi bir yorumda bulunamadık.

Matematik dersinde nihayet fonksiyon konusuna geçtiğimizi sana söylemeyi unutmuşum.

Onun için hiçbir işlevi olmayan tüm eski eşyalarını kolileyip bir yardım kurumuna bağışlaması için arabanın bagajına koyduk.

Yeni aldığı ev robotunun ne tür bir çalıştığını kendisi dışında hiç kimse henüz çözemedi.

Artık iş görür bir şey olmamasına rağmen bizim ailedeki hiç kimse ninemden kalan o dolabı atmaya kıyamıyor.

Fen bilgisi dersinde organların görevlerini öğrenmeye başladıklarından bugün kitapçıda sindirim sistemi ile ilgili bir çocuk kitabı almak için pek heves etti.



