EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Fonksiyon eş anlamlısı nedir? Fonksiyonun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Fonksiyon eş anlamlısı nedir? Fonksiyonun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

24.08.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimize sonradan geçmiş kelimelerden biri olan fonksiyon kelimesinin Türkçede birçok farklı alanda kullanıldığını biliyoruz. Aslen Fransızcadan geçmiş fonksiyon kelimesinin Türkçe karşılığı da mevcut. Peki, fonksiyonun eş anlamı nedir?

Fonksiyon eş anlamlısı nedir? Fonksiyonun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Fonksiyon kelimesi, matematik derslerinde ya da iş hayatında sıkça rastladığımız bir kelime. Kullanım alanı oldukça fazla olan fonksiyon kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir. Ancak Türkçe kökenli olan ve fonksiyonla aynı anlama gelen kelimeler de vardır. Fonksiyon kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Fonksiyon ne demek?

Fonksiyon kelimesi dilimize sonradan geçmiş kelimelerden biridir. Fransızca “işlev” anlamına gelen "fonction" kelimesinden Türkçeye uyarlanmıştır. Ancak kelimenin asıl kökeninin Latince "functio" sözcüğünden geldiği bilinmektedir.

Bazı kaynaklara göre ise fonksiyon kelimesinin daha da derinlerine inmek mümkündür. Buna göre, kelime günümüzde yazılı örneği bulunmayan bir Hint-Avrupa dili kelimesinden gelmektedir. Kelimenin tam yazımı bilinmemekle birlikte anlamının ise “bilerek yapmak” olduğu düşünülüyor.

Fonksiyon kelimesi, bir işi icra edebilmek, bir şeyi yapabilme kapasitesine sahip olmak demektir. Bu yüzden fonksiyon kelimesinin eş anlamı sözcükler de bu anlamlarda kullanılabilmelidir.

Güneş eş anlamlısı nedir? Güneşin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımGüneş eş anlamlısı nedir? Güneşin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Fonksiyon kelimesinin eş anlamı nedir?

Fonksiyonun eş anlamlısı kelimeleri kelimenin kökeninden yola çıkarak bulmak mümkündür. Etimolojik ve anlamsal bilgilerden yola çıkarak fonksiyon kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük için şu kelimeleri söyleyebiliriz:

  • İşlev
  • Görev
  • Çalışmak
  • İş
Hareketli eş anlamlısı nedir? Hareketlinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımHareketli eş anlamlısı nedir? Hareketlinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Fonksiyonun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fonksiyon kelimesi ve fonksiyonun eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekildedir:

  • İleri sürdüğün bu projenin fonksiyonunu tam olarak kavrayamadığımız için sana herhangi bir yorumda bulunamadık.
  • Matematik dersinde nihayet fonksiyon konusuna geçtiğimizi sana söylemeyi unutmuşum.
  • Onun için hiçbir işlevi olmayan tüm eski eşyalarını kolileyip bir yardım kurumuna bağışlaması için arabanın bagajına koyduk.
  • Yeni aldığı ev robotunun ne tür bir çalıştığını kendisi dışında hiç kimse henüz çözemedi.
  • Artık iş görür bir şey olmamasına rağmen bizim ailedeki hiç kimse ninemden kalan o dolabı atmaya kıyamıyor.
  • Fen bilgisi dersinde organların görevlerini öğrenmeye başladıklarından bugün kitapçıda sindirim sistemi ile ilgili bir çocuk kitabı almak için pek heves etti.
Güzel eş anlamlısı nedir? Güzelin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımGüzel eş anlamlısı nedir? Güzelin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
YKS ek tercihleri ne zaman?YKS ek tercihleri ne zaman?
Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir 2022?Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir 2022?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlısı fonksiyon ne demek

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS EK TERCİH TARİHLERİ!

YKS EK TERCİH TARİHLERİ!

Bursluluk sınavı 2022 ne zaman?

Bursluluk sınavı 2022 ne zaman?

Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir 2022?

Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir 2022?

DGS tercihleri ne zaman?

DGS tercihleri ne zaman?

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.