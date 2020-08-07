Baba ile ilgili sözler: En kıymetli varlıklarımız için birbirinden güzel baba sözleri

Baba ile ilgili sözler denince aklımıza sevgi ve şefkat gelir. Onların emeklerinin yanında çok basit gibi görünse de duygularımızı anlatacağımız birkaç kelime yardımıyla babalarımızı mutlu edebiliriz. Hazırsanız en güzel baba sözlerine şöyle bir göz atalım.

Baba ile İlgili Sözler

Arkamızdaki en büyük güç, değerli babalarımıza olan sevgimiz çok büyük. Bu sevgiyi baba sözleri ile anlatabilirsiniz...

Pelerini olmayan süper kahramanlara baba denir.

Bir baba oğlunun ilk kahramanı, kızının ise ilk aşkıdır.

Her zaman yanımda olduğun için teşekkürler babam.

Babam, senin ışığın benim yolumu aydınlatıyor. Yerin benim başımın üstünde canım babam. Senin sayende hayat çok daha kolay! İyi ki varsın, seni seviyorum babacığım.

Kelimelerin anlatmaya yetmeyeceği bir fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif etmemi isteseler ben tek bir kelime söylerim: BABA

Babacığım, sen benim gökyüzümdeki en heybetli, en parlak yıldızsın. Ömrüm boyunca senin gibi koca yürekli bir insan olmaya çalıştım ve hep senin yolundan yürüdüm. Seni çok seviyorum.

Hayatta olmayan babalarımıza olan özlemimizi ve sevgimizi dile getirmek için sözcükler yanı başımızda. İşte ölen baba ile ilgili sözler…