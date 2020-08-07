Baba ile ilgili sözler: En kıymetli varlıklarımız için birbirinden güzel baba sözleri

Baba ile ilgili sözler denince aklımıza sevgi ve şefkat gelir. Onların emeklerinin yanında çok basit gibi görünse de duygularımızı anlatacağımız birkaç kelime yardımıyla babalarımızı mutlu edebiliriz. Hazırsanız en güzel baba sözlerine şöyle bir göz atalım.
Arkamızdaki en büyük güç, değerli babalarımıza olan sevgimiz çok büyük. Bu sevgiyi baba sözleri ile anlatabilirsiniz...
Pelerini olmayan süper kahramanlara baba denir.
Bir baba oğlunun ilk kahramanı, kızının ise ilk aşkıdır.
Her zaman yanımda olduğun için teşekkürler babam.
Babam, senin ışığın benim yolumu aydınlatıyor. Yerin benim başımın üstünde canım babam. Senin sayende hayat çok daha kolay! İyi ki varsın, seni seviyorum babacığım.
Kelimelerin anlatmaya yetmeyeceği bir fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif etmemi isteseler ben tek bir kelime söylerim: BABA
Hayatta olmayan babalarımıza olan özlemimizi ve sevgimizi dile getirmek için sözcükler yanı başımızda. İşte ölen baba ile ilgili sözler…
Babamı öyle çok özledim ki, gölgesini görsem ona bile sarılırım.
Bana içinde babamın olduğu bir bayram verin.
Hayat bana neyin eksik diye sorma! Babam derim onu da tamamlayamazsın.
Babam sen hiçbir yere gitmedin. Sadece kalbime taşındın. Önceden bir yerdeydin, şimdi ise baktığım her yerdesin.
Babasız bir ev, duvaksız bir gelin ile aynıdır.
Baba sevgisini anlatmaya kelimeler yetmez. Kısa cümleler derdinize derman olmuyorsa buyurun size baba ile ilgili uzun sözler…
Sesinin verdiği huzur ile birlikte küçük bir çocukmuşum gibi hikayelerinle uykuya dalmak istiyorum. Senin yanında geçmişe gidiyorum ve yeniden çocuk oluyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın canım babam.
Baba kocaman bir çınar gibidir. Sen bizim çınarımızsın babacığım. Hepimiz senin çevrende toplandığımız zaman mutlu oluyoruz. Senin masanda yediğimiz yemek gibisi yok. Sen bizim ailemizin direğisin, mutluluğumuzsun, huzurumuzsun. İyi ki varsın canım babam.
Benim ilk kahramanım sensin. Hayatıma neşe katan en güçlü adam! Seninle birlikte çok şey öğrendim. Dizlerim kanadığında az pansuman yapmadın. Ateşim çıktığında sabahlara kadar başımda bekledin muhteşem adam!
Adım attığım ilk günden beri ellerimi hiç bırakmadın. En iyi ve en kötü günümde her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim canım babam. Sen benim kahramanımsın.
Sana sarıldığımda bütün dertlerim biter, korkularım geçer. Küçükken gece yarıları kabus görüp bağırırdım da kapıda seni gördüğüm anda tüm korkularım yok oluverirdi. Beni hayatım boyunca bütün tehlikelerden korudun canım babam.
Daha küçücüktüm bana hayatın iki yüzü olduğunu ve hep iyi tarafta durmam gerektiğini anlattığında. O gün söylediklerini aklımdan çıkarmadım. Hayatımın kanatsız meleği, seni seviyorum babacığım.
Seni anlatmaya çalıştığımda kelimeler kifayetsiz kalıyor, sözcükler ise boğazımda düğümleniyor babacığım. Benim en büyük öğretmenim sensin. Bu hayatın farklı yüzlerini ben seninle birlikte keşfettim ve sen elimi tutmaktan hiç vazgeçmedin.
Büyüdüğümde kalbim defalarca kırıldı babam. Senin her şeyinle korumaya çalıştığın o küçük kalbim paramparça oldu. Çok yalnız kaldım, kayboldum. Ama senin ışığın her defasında beni aydınlığa çıkardı. İyi ki varsın babacığım.
Sadece senin yanında dünyanın kötülüklerinden arınıyorum. Yalnız senin yanında huzur buluyorum. Beni koruyup kolladığın için çok şanslıyım. Seni çok seviyorum değerli babam.
Ben senden miras olarak evler, arabalar istemem canım babam. Bana öğrettiğin hayat felsefen ve verdiğin öğütler bana yeter. Bütün bunlar için sana çok teşekkür ederim.
Babacığım senin kokun bir başka. Sana sarıldığım anda bütün dertlerimi unutuyorum. Sanki her şey son buluyor ve hayat neşe içinde akmaya devam ediyor. Sen benim bir tanecik babam, her şeyimsin. Seni çok seviyorum canım babam.
Babalarımıza olan sevgimizi anlatmak elbette kolay değil ama baba ile ilgili kısa sözler duygularınızı anlatmanıza yardımcı olabilir.
En derinlerine kadar huzuru hissetmek istiyorsan; babanın omzuna yaslan.
Baba dediğin bir çınar ağacı gibidir. Meyvesi yoksa da gölgesi yeter.
Prenses olmak için bir prense gerek yok. Çünkü ben bir kralın kızıyım.
Yürümeyi öğrenmiş olsam bile düşmekten hala korkuyorum. Benim ellerimi bırakma baba!
Çocukların serveti babalarının faziletidir.
Canım babam sen benim sarsılmaz dayanağımsın.
Sevgin dünyamı daha güzel döndürüyor canım babam.
Seçme şansım olsa ben yine senin evladın olmak isterim.
Bir babanın rolü, yüz öğretmenin rolüne bedeldir.
Sen olmasan ben de var olmazdım canım babam.
Sevgili babam, bana hayatın anlamını sen öğrettin.
Bir çocuğun ihtiyacı olan en güçlü şey baba korumasıdır.
Senin kollarından daha güvenli, yüreğinden daha huzurlu bir ülke yokmuş babam.
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