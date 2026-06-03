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Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri tek tek incelendi! Dünya savaşı dedi, yapay zekâyı işaret etti...

Kehanetleriyle yıllardır gündemden düşmeyen Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2026 yılına ilişkin öngörüleri yeniden tartışma konusu oldu. Uzaylı iddialarından savaşlara, yapay zekâdan doğal afetlere kadar birçok başlıkta kehanetlerde bulunduğu öne sürülen Vanga'nın bu yıl için söylediklerinin ne kadarının gerçekleştiği merak edildi.

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri tek tek incelendi! Dünya savaşı dedi, yapay zekâyı işaret etti...
Çiğdem Berfin Sevinç

1996 yılında hayatını kaybeden ve "Balkanların Nostradamus'u" olarak anılan Baba Vanga'nın takipçileri, ünlü kahinin 2026 yılı için oldukça çarpıcı öngörülerde bulunduğunu iddia ediyor.

Baba Vanga nın 2026 kehanetleri tek tek incelendi! Dünya savaşı dedi, yapay zekâyı işaret etti... 1

"İNSANLIĞIN SONUNU GETİREBİLİR" DEMİŞTİ

Baba Vanga'nın en dikkat çeken kehanetlerinden biri, dünyayı etkileyebilecek büyük bir savaş senaryosuydu. Takipçilerine göre Vanga, insanlığın geleceğini tehdit edecek küresel çapta bir çatışmanın başlayabileceğini öngörmüştü.

Yılın ilk aylarında Orta Doğu'da ABD ile İran arasında yaşanan gerilim ve farklı bölgelerde süren savaşlar bu kehaneti yeniden gündeme taşıdı. Ancak uzmanlar, mevcut çatışmaların bir dünya savaşı boyutuna ulaşmadığını ve büyük güçlerin doğrudan karşı karşıya gelmediğini belirtiyor.

DOĞAL AFET TAHMİNİ BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Vanga'nın adı bu yıl artacağı iddia edilen doğal afetlerle de ilişkilendirildi. Ancak açıklanan verilere göre deprem, volkanik faaliyet ve büyük fırtına sayılarında önceki yıllara kıyasla olağanüstü bir artış yaşanmadı.

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Yıl boyunca meydana gelen bazı dikkat çekici doğa olayları manşetlere taşınsa da uzmanlar, bunların küresel ölçekte sıra dışı bir tablo oluşturmadığını ifade ediyor.

YAPAY ZEKAYI GERÇEKTEN ÖNGÖRDÜ MÜ?

Baba Vanga'nın yapay zekânın yükselişini yıllar öncesinden bildiği yönündeki iddialar da sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Ona atfedilen bazı sözlerde, insanlardan daha hızlı çalışan gelişmiş teknolojilerin ortaya çıkacağından bahsedildiği öne sürülüyor.

Ancak araştırmacılar, bu ifadelerin önemli bir kısmının internet ortamında sonradan ortaya çıktığını ve doğrudan Vanga'ya ait olduğuna dair güvenilir bir kanıt bulunmadığını belirtiyor.

Baba Vanga nın 2026 kehanetleri tek tek incelendi! Dünya savaşı dedi, yapay zekâyı işaret etti... 2

TAKİPÇİLERİ BİLE TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Baba Vanga üzerine çalışmalar yapan uzmanlar, kahinin isminin yıllardır farklı iddialarla ilişkilendirildiğini söylüyor. Hatta bazı araştırmacılara göre Vanga, ölümünden sonra adının sık sık yanlış kehanetlerle kullanılacağını da önceden dile getirmişti.

BAZI GELİŞMELERİ İSE HİÇ GÖREMEDİ

2026 yılında spor ve siyasette yaşanan sıra dışı gelişmeler ise Baba Vanga'nın kehanetlerinde yer almadı. Özellikle spor dünyasında yaşanan sürpriz başarılar ve siyaset sahnesindeki beklenmedik çıkışlar, kahinin takipçilerinin bile tahmin etmekte zorlandığı gelişmeler arasında gösterildi.

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Anahtar Kelimeler:
Baba Vanga Nostradamus
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