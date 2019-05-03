'Babafingo Festivali' başlıyor

Buradan dans ederek Saraçlar Caddesi'ne geçen dansçılar vatandaşları Meriç Nehri kıyısındaki kır bahçesinde yapılacak festivale davet etti.

Festivali düzenleyen organizasyon şirketi yetkilisi Günay Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalde katılımcıları Balkan ve Roman ezgileriyle eğlendireceklerini anlattı.

Keskin, "Festivaller şehri Edirne'de yeni ve eğlenceli bir festival gerçekleştireceğiz. Bu festivalde Balkan ve Roman kültürünün tüm öğelerini göreceğiz. Kakava ateşini yakacağız. 2 gün boyunca Meriç Nehri kıyısında güzel bir Balkan ve Roman festivali olacak. Kakava-Hıdrellez coşkusunu yaşamak isteyen tüm vatandaşlarımızı festivale davet ediyorum." diye konuştu.

Babafingo figürünün Romanlar için kutsal olduğunu dile getiren Keskin, "Babafingo Romanların hayali bir karakteri. Her Hıdırellez sabahı nehir kıyısından çıkacağına inanılır. Biz de buradan hareketle eni iyi Roman müziğini bu festivalde sergileyeceğiz." dedi.

Festivalde Balkan müziği denince akla ilk gelenlerden Suzan Kardeş'in yanı sıra Balık Ayhan, Gencer Savaş, Tekirdağ Kızanları, Deli Selim Band, Dzambo Agusevi Orchestra, Kobra Murat, Taner Yarımdünya ve Murat Omurtağ gibi Roman müzisyen ve gruplar sahne alacak.

