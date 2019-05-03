Mynet Trend

'Babafingo Festivali' başlıyor

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 03.05.2019 07:11 | Son Güncelleme

Edirne'de, Kakava-Hıdrellez Şenlikleri kapsamında düzenlenecek Babafingo Festivali'ne vatandaşlar Roman ezgileriyle davet edildi. Davul - zurna eşliğinde Atatürk Meydanı'na gelen çiçekli basma kumaşlardan renkli kıyafetli, kulaklarında çiçek asılı dansçıların danslarına vatandaşlar da eşlik etti.

'Babafingo Festivali' başlıyor

Buradan dans ederek Saraçlar Caddesi'ne geçen dansçılar vatandaşları Meriç Nehri kıyısındaki kır bahçesinde yapılacak festivale davet etti.

20190502_2_36267930_44126079_Web

Festivali düzenleyen organizasyon şirketi yetkilisi Günay Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalde katılımcıları Balkan ve Roman ezgileriyle eğlendireceklerini anlattı.

20190502_2_36267930_44126080_Web

Keskin, "Festivaller şehri Edirne'de yeni ve eğlenceli bir festival gerçekleştireceğiz. Bu festivalde Balkan ve Roman kültürünün tüm öğelerini göreceğiz. Kakava ateşini yakacağız. 2 gün boyunca Meriç Nehri kıyısında güzel bir Balkan ve Roman festivali olacak. Kakava-Hıdrellez coşkusunu yaşamak isteyen tüm vatandaşlarımızı festivale davet ediyorum." diye konuştu.

20190502_2_36267930_44126081_Web

Babafingo figürünün Romanlar için kutsal olduğunu dile getiren Keskin, "Babafingo Romanların hayali bir karakteri. Her Hıdırellez sabahı nehir kıyısından çıkacağına inanılır. Biz de buradan hareketle eni iyi Roman müziğini bu festivalde sergileyeceğiz." dedi.

20190502_2_36267930_44126082_Web

Festivalde Balkan müziği denince akla ilk gelenlerden Suzan Kardeş'in yanı sıra Balık Ayhan, Gencer Savaş, Tekirdağ Kızanları, Deli Selim Band, Dzambo Agusevi Orchestra, Kobra Murat, Taner Yarımdünya ve Murat Omurtağ gibi Roman müzisyen ve gruplar sahne alacak.

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptıKocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı
Seyahat acentesinden kanser hastalarına destek Seyahat acentesinden kanser hastalarına destek
Muğla'da 3. Ölüdeniz Bahar Buluşması Muğla'da 3. Ölüdeniz Bahar Buluşması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Babafingo Festivali Edirne

En Çok Okunan Trend Haberler

'Tapulu malım' dediği alt geçidi trafiğe kapattı

'Tapulu malım' dediği alt geçidi trafiğe kapattı

09:30'da selalar okunacak! Erdoğan da katılıyor...

09:30'da selalar okunacak! Erdoğan da katılıyor...

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

Ekrem İmamoğlu'nun makam odasında fotoğraf değişikliği

Ekrem İmamoğlu'nun makam odasında fotoğraf değişikliği

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Bosna'nın İncisi' Alaca Cami açılışa hazır

'Bosna'nın İncisi' Alaca Cami açılışa hazır

Turistlere Seyfe Gölü'ndeki martıların görsel şovuna davet

Turistlere Seyfe Gölü'ndeki martıların görsel şovuna davet

2019'un trendi Türkiye

2019'un trendi Türkiye

Norveç'te bir masal diyarı: Lofoten takımadaları

Norveç'te bir masal diyarı: Lofoten takımadaları

En iyi gece hayatına sahip 18 kent

En iyi gece hayatına sahip 18 kent

Seyahat acentesinden kanser hastalarına destek

Seyahat acentesinden kanser hastalarına destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.