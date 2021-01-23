Babam Çok Değişti dizisi bitiyor mu? Babam Çok Değişti final bölümü ne zaman?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Babam Çok Değişti dizisi reytinglere yenildi. İlk olarak "İyi Aile Babası" ismiyle ekranlara gelen başrollerinde Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar'ın yer aldığı dizide büyük değişiklik yaşanmıştı.

SENARİSTİ VE İSMİ DEĞİŞMİŞTİ

Dizide 5. bölüm itibarıyla senarist değişmiş ve Birol Güven ile yoluna devam etme kararı almıştı. İyi Aile Babası ismi de Babam Çok Değişti olarak değiştirilmişti. Dizinin son bölümlerine konuk oyuncu olarak Naz Elmas da katılmıştı.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu dizide yapılan değişikliklerin reytinglere yansımaması sonucu erken final kararı alındı. Babam Çok Değişti ekrana gelen son bölümüyle reyting listelerinde ilk 10 program arasına girememişti.

Melek Baykal, Salih Kalyon ve Timur Acar'ın paylaştığı dizi 8. bölümde final yaparak ekranlara veda ediyor.

'Babam Çok Değişti' final bölümüyle Perşembe 20.00'de Kanal D'de olacak.



