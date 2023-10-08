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Babam ve Oğlum'un çocuk yıldızı son haliyle şaşırttı! Anlattıkları kahretti! "Filmdeki acılı sahne kaderim oldu"

08.10.2023 21:36 | Son Güncelleme:
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Babam ve Oğlum dizisinde Deniz karakterine hayat veren Ege Tanman bu rolüyle hafızalara kazındı. Birçok başarılı projenin kadrosuna dahil olan Tanman’ın Babam ve Oğlum’daki Deniz’le yaşadığı ortak acı adeta yürek sızlattı. Ünlü ismin son hali ise gündem oldu.

Bir döneme damga vuran Babam ve Oğlum unutulmaz filmler arasında yer alıyor. Filmde Deniz karakterine hayat veren Ege Tanman bu rolüyle büyük beğeni toplamıştı. Şimdilerde 25 yaşında olan Tanman "Filmdeki acılı sahne kaderim oldu" diyerek yaşadığı acı tesadüfü anlattı.

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2002 yılında yayınlanan Kınalı Kar dizisi ile ün kazanan Ege Yanman, Çağan Irmak'ın Babam ve Oğlum filmindeki Deniz rolüyle herkesin tanıdığı bir isim haline geldi.

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Birçok başarılı yapımda rol alan Tanman, Habertürk'ün sorularını yanıtladı. İlk olarak Kınalı Kar ile ilgili açıklama yapan ünlü isim "5 yaşındaydım. Oyunculuğa dair herhangi bir ilgimin ve hedefimin olabileceği bir yaşta değildim. Bursalıyım. 'Kınalı Kar' da Bursa'da çekiliyordu. Annemin müdür olduğu kreşten dizide rol alması birkaç çocuk istediler. Annem ile babam 'Ege için güzel bir anı olur' diye düşündü. Seçmeleri kazandım ve dizinin başrolünde olan Emrah ve Özlem Conker’in çocuğu olarak diziye girdim. Böylelikle oyunculuğa başladım" dedi.

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"FİLMDEKİ ACILI SAHNE KADERİM OLDU"

Geçtiğimiz yıl aralık ayında babasını mide kanserinden kaybeden ünlü oyuncu açıklamasında "Babam vefat etmeden hemen önce ciğerleri su toplamış ve yoğun bakıma alınmıştı. 'Babam ve Oğlum'daki rolümde de babamın ciğerleri su topluyordu. Filmdeki o acılı sahne kaderim oldu" cümlelerine yer verdi.

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