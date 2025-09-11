Mynet Trend

Babanın trajik ölümü! Oğlunun tabutunu taşırken can verdi

İngiltere'de bir baba uyuşturucuyla mücadele eden oğlunun cenazesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bu ölüm aileyi yasa boğdu.

İngiltere’nin uzun yıllar uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden David Beilicki, evinde uyurken hayatını kaybetti.

OĞLUNUN CENAZESİNDE ÖLDÜ

İngiltere'nin Kuzey Yorkshire eyaletine bağlı Middlesbrough kentinden 61 yaşındaki Norman White, Teesside Krematoryumu'ndaki St Bede Şapeli'nde oğlu David Beilicki'nin cenazesine katılırken kalp krizi geçirdi.

Norman'ın 41 yaşındaki oğlu David, madde bağımlılığıyla uzun süredir mücadele ettiği bir akrabasının kanepesinde ölü bulundu. Ölümü, ölü doğan ikiz oğulları için düzenlenen anma töreninden tam 10 yıl sonra gerçekleşti.

