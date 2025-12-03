3 ayrı kapıdan giriliyordu! Gizli düzenek ortaya çıktı, 369 bin 880 lira ceza kesildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi Dinçer Sokak’ta faaliyet gösteren bir dernek binasında kumar oynatıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

3 AYRI KAPIDAN GEÇİLİYOR

Adrese yapılan operasyonda, kumar oynanan alana üç ayrı kapıdan geçilerek ulaşıldığı ve içeride gizli bir düzenek kurulduğu belirlendi.

Kumar oynanan bölümde yapılan aramalarda çeşitli kumar malzemeleri ele geçirildi. Binada kumar oynadığı belirlenen 40 kişiye 369 bin 880 lira para cezası kesilirken, işletmeciler olduğu değerlendirilen H.G. (36) ve Ş.A. (28) hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.