Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

3 ayrı kapıdan giriliyordu! Gizli düzenek ortaya çıktı, 369 bin 880 lira ceza kesildi

Eskişehir’de bir dernek binasında gizli düzenek kurularak kumar oynatıldığı tespit edildi. Polis ekiplerinin düzenlediği baskında kumar oynarken yakalanan 40 kişiye toplam 369 bin 880 lira idari para cezası uygulandı. Olayla bağlantılı iki kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

3 ayrı kapıdan giriliyordu! Gizli düzenek ortaya çıktı, 369 bin 880 lira ceza kesildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi Dinçer Sokak’ta faaliyet gösteren bir dernek binasında kumar oynatıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

3 ayrı kapıdan giriliyordu! Gizli düzenek ortaya çıktı, 369 bin 880 lira ceza kesildi 1

3 AYRI KAPIDAN GEÇİLİYOR

Adrese yapılan operasyonda, kumar oynanan alana üç ayrı kapıdan geçilerek ulaşıldığı ve içeride gizli bir düzenek kurulduğu belirlendi.

3 ayrı kapıdan giriliyordu! Gizli düzenek ortaya çıktı, 369 bin 880 lira ceza kesildi 2

Kumar oynanan bölümde yapılan aramalarda çeşitli kumar malzemeleri ele geçirildi. Binada kumar oynadığı belirlenen 40 kişiye 369 bin 880 lira para cezası kesilirken, işletmeciler olduğu değerlendirilen H.G. (36) ve Ş.A. (28) hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Tekirdağ! 2 sene sonra yeniden görüldü! Yer: Tekirdağ! 2 sene sonra yeniden görüldü!
Hong Kong'da Tai Po yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 159’a yükseldiHong Kong'da Tai Po yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 159’a yükseldi

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.