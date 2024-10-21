Babası Ergenokon'dan tutuklanmıştı! Oğuzhan Uğur'dan Gülen paylaşımı: Zamanında FETÖ'nün elini ayağını öpenlerle...

FETÖ elebaşının ölüm haberi sosyal medya gündeminin birinci sırasında. Terör örgütü üyesi Fethullah Gülen'in ölüm haberi sonrası bir tesadüf dikkat çekti.

Ergenekon Davası da tam 20 Ekim'de başlamıştı! 86 sanıklı Ergenekon Davası 25 Temmuz 2008'de açılmıştı. Davanın ilk duruşması ise 20 Ekim 2008'de o zamanki adıyla Silivri Cezaevi'nde görülmüştü.

BABASINI FETÖCÜ ZEKERİYA ÖZ TUTUKLAMIŞTI

Ergenekon soruşturması kapsamında 1 Temmuz 2008 tarihinde gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un alpay babası Hasan Atilla Uğur 5 yıl 8 ay 10 gün tutuklu kalmıştı.

Albay Hasan Atilla Uğur'un oğlu olan Oğuzhan Uğur terör örgütü liderini paylaşarak o günleri hatırlattı.

"İyi hatırlıyorum o günü. Ben de mahkemedeydim. Bir avuç insan vardı yanımızda. Gerçekten bir avuç" diyerek şunları söyledi:

"DARBECİ DİYORLARDI"

"Asla unutmam. Şimdi ‘ateşi bol olsun’ diyen gazeteciler evlerindeydi. Ergenekon kumpasını zafer olarak adlandırıyor, kutluyorlardı. Toplumun da pek azı umursuyordu bu durumu, birbirimizi kandırmayalım. Şimdi çığ gibi lanet yağıyor ölüsüne. O gün değil, şimdi. Sevineyim mi? Fayda eder mi? Arkadaşlarım telefonda konuşmaya bile korkuyordu benimle. Sosyal mecralarda 'Hocaya laf etme Allahsız' yazıyorlardı bana. Darbeci diyorlardı. ‘Geberdi’ yazmış TRT. Oysa ben TRT'nin yasaklılar listesine ilk kez Fetullah’a FETÖ dediğim için girmiştim. (Halen yasaklıyım) Ne yapayım şimdi? Ben de zamanında FETÖ'nün elini ayağını öpenlerle bir olup en sert beddua yarışına mı gireyim? Girmem hocam. Ben hiç sevinmedim. En fazla ‘alacağım vardı bu heriften! Ahirete kaldı!’ diyebilirim."