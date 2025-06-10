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Babası marketten aldı, kızı milyoner oldu! O hediye hayatını değiştirdi

ABD'de yaşayan bir baba market alışverişi sırasında kızına hediye etmek için için bir piyango bileti aldı. Birkaç gün sonra babasının hediyesi sayesinde genç kadının hayatı değişti.

Babası marketten aldı, kızı milyoner oldu! O hediye hayatını değiştirdi
Jale Uslu

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan bir baba, markette yaptığı alışverişi sonlandırırken 5 dolarlık bir piyango bileti aldı. Daha sonra aldığı bileti kızına hediye etti.

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2 MİLYON DOLAR ÇIKTI

Babanın kızı Vanesa Menijvar Acosta'ya hediye ettiği kazı-kazan biletine tam 2 milyon dolar (yaklaşık 78 milyon TL) isabet etti. Şanslı biletin Massachusetts eyaletindeki East Boston Corner Market adlı marketten satın alındığı belirlendi.

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Acosta, Massachusetts Eyalet Piyangosu yetkililerine yaptığı açıklamada, bileti babasının kendisine hediye ettiğini ve sonucu öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

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Acosta, bu parayı ev almak ve üniversite masraflarını karşılamak için kullanacağını açıkladı.

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piyango
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